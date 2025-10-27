말레이 동포 만난 李 “한국인이냐는 물음에 ‘두근두근’ 않는 나라 만들 것”

동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 참석차 말레이시아를 찾은 이재명 대통령은 26일(현지 시간) 현지 교민들과 만나 “대한민국 국민으로서 자부심을 가지고 권한을 행사하는 데 불편함이 없도록 대한민국 본국에서 제도적 개선을 확실히 해나가겠다”고 약속했다.
이 대통령은 이날 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 호텔에서 동포 간담회를 열고 “이역만리 타국 땅에서 본국 상황을 걱정하는 시기도 있었지만, 앞으로 다시는 동포 여러분이 본국을 걱정하는 누군가가 ‘한국 사람이세요’라고 물어봤을 때 가슴이 두근두근하지 않는 나라를 꼭 만들어 보여드리겠다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 “말레이시아 교민이 1만8000여 명 정도라고 하는데 앞으로 더 많은 국민이 정착하게 될 것 같다”며 “여러분이 대선배 입장에서 길을 헤쳐나가는 분들이니까 다음에 정착하게 될 국민에게 좋은 길을, 성공하기 쉬운 행복한 길을 열어주길 바란다”고 당부했다.
이어 “대한민국 국민 한명 한명이 위대한 역량을 가진 대단한 존재들이다. 해외에서도 국민끼리 서로 협력하고 의지할 수 있는 관계가 잘 맺어지길 바란다”며 “하나씩 하면 쉽게 부러지지만 모으면 부러지지 않는다. 힘을 함께 합치면 어려운 난국도 더 쉽게 헤쳐나갈 수 있을 것”이라고 강조했다.
그러면서 “여러분이 대한민국의 얼굴”이라며 “여러분이 자랑스럽다”고 덧붙였다.
이날 간담회에는 김종화 말레이시아 한인회장을 비롯한 교민 200여 명이 참석했다. 김 회장은 “대통령의 이번 방문이 양국 관계를 더욱 발전시키는 역사적 계기가 될 것이라 확신한다”며 “말레이시아 동포 사회는 우호 증진과 경제 협력 활성화에 기여하는 가장 굳건한 가교 역할을 충실히 해나가겠다”고 말했다.
이 대통령과 한복 차림의 김혜경 여사는 간담회에서 화동으로부터 꽃다발을 전달받았다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
