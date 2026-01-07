李 “시진핑에 1년에 한번은 보자 했더니 좋다고 해”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 “(시진핑 중국 국가주석과) 가급적이면 1년에 한 번 이상은 직접 만날 생각”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 중국 상하이시에서 순방 기자단 간담회를 열고 “정상 간 1년에 한 번은 보면 좋겠다고 얘기했더니 (시 주석이) 좋은 생각이라고 했다”며 이같이 말했다.
이어 “다만 ‘꼭 한 번 오고, 한 번 가고 그렇게 해야 되느냐’라고 얘기하더라. 그래서 저는 괜찮다고 했다”고 전했다.
그러면서 “아마 올해 아시아태평양경제협력체(APEC) 때문에 제가 중국을 가면 또 만나게 될 가능성이 많다. 양자회담을 하게 될 가능성이 많은데 그러면 형식적으로 따지면 이제 시 주석이 와야 되는 것”이라며 “그런데 일정이라고 하는 게 아마 쉽지 않을 수 있다”고 했다.
이 대통령은 “우리는 ‘한 번 왔으면 한 번 가고 그래야지’ 따지지 않나. 그런 거 신경 안 쓰고 제가 가겠다고 했다. 편할 때 우리가 가는 방향으로 해도 된다고 제가 이야기했다”며 “자주 오라고 하더라”고 말했다.
아울러 “(시 주석이) 그 얘기는 아주 어렵게 표현했다. 좀 말하기가 어려웠던 것 같다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
