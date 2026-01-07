李 “남북 중재 요청에…시진핑, 인내심 가지라고 해”

“우리가 꽤 오래 北에 군사적 공격행위
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 “중국 측에 요청한 게 있다”며 “북한 핵 문제를 포함해 한반도의 문제에 대해서 중재 역할을 해주면 좋겠다(고 요청했다)”고 밝혔다.
쌓아온 업보탓 많은 시간과 노력 필요”
이 대통령은 이날 중국 상하이시에서 순방 기자단 간담회를 열고 “(중국 측에) ‘우리는 (북한과의) 모든 통로가 막혔다, 신뢰가 완전히 제로일 뿐 아니라 적대감만 있다, 우리는 노력하지만 현재는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니 중국이 평화의 중재자 역할을 해주면 좋겠다’고 얘기했다”며 이같이 말했다.
이어 “시진핑 중국 국가주석은 ‘지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다’ 이런 얘기를 했다”며 인내심에 관한 얘기는 시 주석뿐 아니라 리창 (국무원) 총리도 똑같은 얘길 하더라”고 전했다.
이 대통령은 “그 말이 맞다. 사실 우리가 꽤 오랜 시간 동안 북한에 대해서 군사적 공격행위를 했지 않느냐”라며 “북한에서는 엄청 불안했을 것”이라고 했다.
그러면서 “우리가 상대와 대화하려면 상대 입장을 이해해야 한다. 또 북한 편들었다고 종북이라고 할 거냐”라며 “이건 냉정한 현실이다. 엄청난 경계심과 적대심을 유발했고, 대화가 쉽지 않다”고 지적했다.
이어 “꽤 오랜 시간 쌓아온 업보라고 할까. 쌓아온 적대가 있기 때문에 완화돼서 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하다”고 내다봤다.
아울러 “주변의 역할도 필요하기에 중국에 그 부탁을 했다”며 “중국은 그 역할에 대해서 노력해 보겠다고 한다”고 했다.
이 대통령은 북핵 문제와 관련해 “한반도 핵 문제도 당연히 심각하게 논의한다”며 “상대방이 결코 받아들일 수 없는 이야기를 주장만 하면 아무것도 이뤄지지 않는다. 그리고 현실에 입각해서 서로가 수용할 수 있는 합리적인 안을 도출해야 한다. 주변 국가든 북측이든 우리 한국이든 다 수용할 수 있는 방안을 찾아내야 된다”고 밝혔다.
이어 “북미 관계가 중요하고 북측 입장에선 체제 안전의 문제가 제일 중요하다. 모두가 알고 있는 사실”이라며 “여기서 제가 추가로 얘기한 것은 지금 이 상황이 계속 방치되는 것 자체가 동북아 또는 전 세계에 손해(라는 것)”이라고 말했다.
그러면서 “어떤 손해냐면 끊임없이 핵무기는 추가 생산되고 있다. 끊임없이 대륙간탄도미사일 기술은 개선되고 있다. 체제 보호에 필요한 만큼의 생산이 이뤄진 다음에 추가 생산되는 핵무기는 아마 국경 밖으로 유출될 가능성 높아진다”며 “그게 전 세계 평화와 안정에는 위해인 게 분명하다”고 덧붙였다.
이혜원 기자
