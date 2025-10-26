동아일보

李대통령, 아세안 참석차 말레이시아 출국…1박2일 일정

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에 탑승해 인사하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에 탑승해 인사하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령이 26일 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 1박 2일 간의 말레이시아 순방길에 올랐다.

이 대통령은 이날 오전 김혜경 여사와 함께 서울공항에서 공군 1호기를 통해 말레이시아 쿠알라룸푸르로 출국했다.

공항 환송에는 대통령실 강훈식 비서실장을 비롯해 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 윤호중 행정안전부 장관, 다토 모하메드 잠루니 빈 카리드 주한 말레이시아 대사 등이 함께 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 환송 인사들과 공군 1호기로 향하고 있다. 왼쪽부터 김병기 더불어민주당 원내대표, 강훈식 비서실장, 이 대통령, 김 여사, 정청래 더불어민주당 대표, 윤호중 행정안전부 장관. 뉴시스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 환송 인사들과 공군 1호기로 향하고 있다. 왼쪽부터 김병기 더불어민주당 원내대표, 강훈식 비서실장, 이 대통령, 김 여사, 정청래 더불어민주당 대표, 윤호중 행정안전부 장관. 뉴시스
이 대통령은 이날 오후 현지에서 열리는 동포간담회로 순방 일정을 시작한다.

이튿날인 27일 오전에는 캄보디아 훈 마넷 총리와 양자 정상회담을 갖는다. 캄보디아 측 요청으로 성사된 이번 회담에서 두 정상은 온라인 스캠(사기) 범죄 대응과 한국인 피해 근절을 위한 공조 방안을 논의할 계획이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에 탑승해 인사하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령과 김혜경 여사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 아세안 정상회의에 참석하기 위해 26일 경기 성남 서울공항에 도착해 공군 1호기에 탑승해 인사하고 있다. 뉴시스
같은 날 열리는 한-아세안 정상회의에서 이 대통령은 포괄적·전략적 동반자 관계 발전을 위한 청사진을 제시할 예정이다. 이어지는 아세안+3(한중일) 정상회의에서는 아세안과 한중일 간 협력 강화를 표명할 방침이다. 디지털 격차·식량·에너지 위기 등에 대응하기 위한 협력 사업 추진 동력을 확보하고, 아세안을 매개로 한중일 3국 모멘텀을 선순환적으로 강화하는 기반을 마련하겠다는 목표다. 이 자리에서 다카이치 사나에 일본 신임 총리와 첫 대면할 것으로 전망된다.

같은 날 오후에는 아세안 의장국인 말레이시아의 안와르 이브라힘 총리와 정상회담을 갖고, 전략적 동반자 관계 심화와 함께 무역 투자·인프라·방산 등 실질적 협력 강화 방안을 논의할 예정이다. 이후 이 대통령은 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 준비를 위해 귀국길에 오른다.

#이재명 대통령#아세안 정상회의#말레이시아#출국
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스