주호영 “대구 軍공항 옮겨야”…李대통령 “집권했을때 하시지”

대구 타운홀미팅서 농담 섞인 대화
李 “실현 가능하게 검토하겠다”
이재명 대통령은 24일 대구 코엑스 타운홀미팅에서 대구 군(軍) 공항 이전 문제를 놓고 주호영 국회 부의장과 토론했다. 이 과정에서 이 대통령은 과거 국민의힘 집권 시절 왜 문제를 해결하지 않았냐는 취지의 농담을 던져 좌중에서 웃음이 터져 나왔다.
이날 행사장에서 주 부의장은 “(군 공항 때문에) 대구가 70년째 소음 피해를 입고 있다”며 “이건 나라의 갑질이고 알박기”라고 호소했다. 주 부의장의 지역구는 대구 수성구갑이다.
주 부의장은 “지금까지 현재 9000억 정도 소음 피해 비용이 들고 있다”며 “매년 수백억씩 소음 피해를 보상해야 한다”고 했다. 군 공항 이전에 정부 지원이 필요하다는 취지다.
이를 들은 이 대통령은 웃으면서 “제가 아까 행사 시작 전 잠깐 (주 부의장을) 봬서 그렇게 말했다”며 “전에 집권하실 때 하시지 그러셨냐”고 했다. 전임 윤석열 정부에서 왜 군 공항 문제를 해결하지 않았냐는 취지로 풀이된다. 이 대통령의 언급에 좌중에서는 박수와 환호성이 나왔다.
이 대통령은 이후 손사래를 치며 “그렇게 이야기할 일은 아니고, 주 부의장님 하신 말씀이 맞다”며 해당 사안을 설명하기 시작했다.
이 대통령은 “부동산 경기가 좋을 땐 땅을 용도 변경해서 팔아도 비용이 남는데 지금은 지방에 경기가 안 좋다”며 “그 점을 알기 때문에 (제가) 야당 대표를 할 때 정부 재정으로 지원할 수 있게 법을 바꿔놨다”고 했다. 이어 “이제 정부가 돈을 얼마나 지원할 거냐의 문제가 남았다”고 했다.
이 대통령은 “일단 쉽게 약속하긴 어렵고, 규모나 얼마 정도를 지원해야 하는지 편익은 얼마인지 검토해서, 실현 가능하게 검토하겠다”며 “공항 이전 문제는 제가 보기엔 옮기는 게 맞는 것 같다”고 했다. 그러면서 “군 공항을 옮긴 자리에 아파트 만드는 건 안 되고 산업 기반을 만들어야 한다”고 했다.
이은택 기자 nabi@donga.com
