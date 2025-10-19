김용범 “한미 관세 협상, 대부분 쟁점에서 실질적 진전”

미국 워싱턴서 귀국 “APEC 전 타결 가능성 높아져”
한미 관세 협상 후속 논의를 위해 미국 워싱턴을 방문했던 김용범 대통령실 정책실장이 19일 오후 인천공항을 통해 귀국했다. 그는 “이번 방미 협의에서는 대부분의 쟁점에서 실질적인 진전이 있었다”며 특히 한국이 감내 가능한 범위 내에서 협상안이 마련돼야 한다는 점에 대해 한미 양측의 의견이 근접해가고 있다고 밝혔다.
”대한민국 감내 가능한 범위 내 협상안 마련에 의견 접근“
김 실장은 이날 인천공항에서 기자들과 만나 “방미 전보다는 아시아태평양경제협력체(APEC) 전 타결 가능성이 높아졌다고 볼 수 있다”며 “대부분의 쟁점은 의견 일치를 봤는데 조율이 필요한 남은 쟁점이 1~2가지가 있다”고 말했다.
한국과 미국이 3500억 달러(약 486조 원)의 대미(對美) 투자펀드와 관련해 투자 시기를 최대 10년으로 분할하는 방안에 대해서는 “어떤 쟁점이 있고 어떤 협상이 남아 있는지는 협상 진행 중이라 말할 수 없다”고 했다.
다만 그는 “대한민국이 감내 가능한 범위 내에서 상호호혜적인 프로그램이어야 한다는 점에 대해서는 상당히 의견이 근접해가고 있다”고 설명했다. 특히 “미국이 대한민국 외환시장에 미치는 충격에 대해서 충분히 인지했고 이해했다”고 덧붙였다.
한미 통화 스와프 등 관련해서도 “대한민국이 감내 가능한 범위 내에서 협상안이 마련돼야 한다는 점에 대해서는 이전보다는 한미간의 의견이 접근하고 있다”고만 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0