‘김건희 측근’ 21그램 대표 “尹 관저에 다다미-히노키탕 설치”

與, 상임위마다 ‘김건희 국감’
국세청장에 “고가 목걸이 과세를”
정무위선 디올백 수수 관련 추궁
문체위 “종묘가 카페냐” 차담 비판
“사실상 김건희와 관련돼 있는 21그램이라는 무면허 업체가 관저 불법 공사를 했고, 감사원은 여기에 대해 면죄부를 줬다는 이런 정황이 드러났는데 철저히 조사해야 한다.”(국회 법제사법위원회 국정감사 중 더불어민주당 전현희 의원)
“김건희 씨의 종묘 비공개 차담회는 개인이 국가 유산을 침탈하고 사유화하고 농단한 현장이었다.”(국회 문화체육관광위원회 국정감사 중 민주당 민형배 의원)
16일 국회 국정감사에서 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹이 동시다발적으로 제기됐다. 한남동 대통령 관저에 다다미방이 설치됐다는 증언도 나왔다. ‘내란 잔재 청산 국감’을 내건 민주당이 관저 공사와 고가 목걸이 수수, 종묘 차담회 등 각종 의혹에 대한 집중 검증에 나서면서 ‘김건희 국감’이 되고 있다는 분석이 나온다.
● 21그램 대표 “관저에 다다미 깔았다” 증언
이날 법사위의 감사원 국감에선 한남동 대통령 관저 공사 관련 특혜 의혹에 대한 감사원의 부실 감사 의혹이 도마에 올랐다. 전 의원은 “김건희의 코바나컨텐츠 후원사인 21그램이 사실상 면허도 없이 대통령 관저 증축 공사를 수의계약으로 수주했고, 또 공사도 선공사 후승인이라는 아주 비정상적인 절차로 진행됐다는 사실이 확인됐다”고 밝혔다. 그러면서 “그런데 당시 유병호 감사원 사무총장(현 감사위원)이 21그램에 대해 직접 조사를 막았고 서면조사로 한정하도록 지시했다”며 “최재해 감사원장 역시 이러한 감사 결과를 보고받고도 묵인했다는 의혹이 있다”고 지적했다. 정상우 감사원 사무총장은 “(감사원이 면죄부를 줬다는 정황을) 포함해서 조사하고 있다”고 답했다.
민주당 서영교 의원은 증인으로 출석한 김태영 21그램 대표를 상대로 “관저에 히노키탕 넣었느냐”고 물었고, 김 대표는 “네”라고 답했다. 이어 서 의원이 “다다미방 넣었느냐”고 묻자 김 대표는 “2층에 다다미를 깔기는 했다. 마루로 시공돼 있(었)고 추후에 다다미를 추가로 넣었다”고 말했다. 김 대표는 김 여사와의 관계에 대해선 “10년 동안 거래했던 거래처 대표”라고 했다.
기획재정위원회의 국세청 국정감사에서는 김 여사의 고가 목걸이 수수 혐의 등과 관련된 과세 문제가 거론됐다. 민주당 안도걸 의원이 “김 여사가 수수한 청탁성 금품을 기타 소득 또는 증여로 간주해 과세해야 하는 것 아니냐”고 질의하자, 임광현 국세청장은 “지적한 내용이 다 타당한 내용”이라며 “법원 확정판결이 나오는 대로 법과 원칙에 따라 처리하겠다”고 밝혔다. 이어 “통상 뇌물 등의 위법 소득에는 법원의 확정판결이 나면 이를 가지고 소득금액이나 귀속 연도를 확정해서 과세하고 있다”고 설명했다.
● ‘종묘 차담회’ 비판 쏟아진 문체위
정무위의 국민권익위원회 국감에서도 김 여사 관련 의혹과 관련된 지적이 제기됐다. 민주당 민병덕 의원은 김 여사의 디올백 수수 의혹 사건을 담당했던 권익위 간부가 숨진 채 발견된 사건을 유철환 국민권익위원장에게 집중 추궁했다. 민 의원은 “저는 ‘지난 20년간 만든 제도를 제 손으로 망가뜨릴 줄이야’라는 (유서) 부분이 기억에 남는다”며 “외부의 압력이 있었다는 명확한 얘기 아니냐”고 목소리를 높였다. 이어 “거취에 대해서 고민해야 한다”고 압박했다. 윤석열 정부에서 임명된 유 위원장은 “압력을 가할 하등의 이유가 없다”고 맞섰다.
문체위 국감에선 국가유산청을 상대로 김 여사의 ‘종묘 차담회’ 논란에 대한 비판이 쏟아졌다. 민주당 임오경 의원은 “방문 결과 기록을 남기지 않으면서 사적 사용을 은폐했는데, 한마디로 특혜·불법 종합선물 세트”라고 지적했다. 같은 당 조계원 의원도 “‘만사건통’(만사가 김 여사를 통해야 한다) 김건희에 대한 은혜를 가장 많이 베푼 기관이 국가유산청이다”라며 “종묘가 무슨 카페냐”고 비판했다. 김 여사는 지난해 9월 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 하고, 조선 왕실의 신주(神主·죽은 사람의 위패)를 모신 영녕전 신실까지 들어가는 등 국가 유산을 사적으로 사용했다는 논란에 휩싸인 바 있다.
