與 “내란척결 개혁완수” 野 “어느 때보다 무거운 한가위”

추석 당일인 6일 여야가 상반된 명절 메시지를 내놨다. 더불어민주당은 내란척결과 개혁완수 의지를 드러냈고, 국민의힘은 국가전산망 마비 사태를 언급하며 정부 실정을 비판했다.
민주당 백승아 원내대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이재명 정부와 함께 대한민국 정상화를 위한 민생 회복과 내란 극복에 모든 힘을 다하겠다”고 밝혔다. 이어 “국민께 약속한 국민이 주인인 나라, 국민 모두가 행복하고 잘 사는 진짜 대한민국을 만들겠다”며 “국민의 삶을 외면하고 정쟁에만 몰두하며 민주주의를 파괴하는 내란정당과 내란세력을 단호히 심판하겠다”고 말했다.
이어 “시대적 과제인 검찰개혁·언론개혁·사법개혁을 비롯한 사회개혁을 완수하겠다”며 “민주당은 우리가 꿈꾸는 세상을 만들기 위해 국민의 삶과 민주주의를 지키는 책임 있는 정당, 국가 위기를 극복하는 든든한 민생 정당, 개혁을 완수하는 실천 정당으로서 언제나 국민 곁을 지키겠다”고 했다. 그러면서 “보름달처럼 풍성한 희망과 평화가 여러분의 삶에 가득하길 기원한다”고 전했다.
국민의힘 박성훈 수석대변인도 같은 날 논평에서 “올해 한가위는 그 어느 때보다 무겁다”고 했다. 그는 “국가 핵심 전산망이 마비돼 국민이 불편을 겪었다”며 “국정을 안정시켜야 할 시점에 대통령 부부의 예능 프로그램 출연 소식까지 전해지며 국민의 실망과 허탈감이 커졌다”고 했다. 야당은 최근 이 대통령이 국가전산망 마비 사태 와중에 JTBC ‘냉장고를 부탁해’를 촬영했다고 문제 삼았다.
박 수석대변인은 “정부가 책임 있는 해명 대신 침묵으로 일관하고 여당이 눈치 보기와 진영 계산에 급급하다면 국민의 신뢰는 돌이킬 수 없이 멀어질 것”이라며 “지금 국민이 바라는 것은 제대로 작동하는 국가, 제 역할을 다하는 정부”라고 강조했다. 그러면서 “국민의힘은 냉정하게 현실을 직시하며 국가의 중심을 지키는 정당으로 국민의 안전과 법치, 상식의 질서를 지켜낼 것”이라고 했다.
