李대통령 지지율 57%… “주4.5일제 반대” 63%

이재명 대통령의 국정 지지율이 57%로 집계됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난달 29일부터 이달 1일까지 전국 18세 이상 남녀 1003명을 조사해 2일 발표한 전국지표조사(NBS·휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접 100% 방식. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과에 따르면 이 대통령 국정 운영 긍정 평가는 57%, 부정 평가는 34%였다.
한미 관세협상과 관련해선 ‘우리 경제 사정상 현금성 직접투자는 적절치 않다’는 응답이 55%로 ‘현금성 직접투자를 하더라도 관세율을 낮추는 게 적절하다’(29%)는 응답보다 많았다.
국회 법제사법위원회가 조희대 대법원장 청문회를 연 데 대해선 ‘필요한 조치’라는 응답이 43%, ‘사법권 독립을 침해한 과도한 조치’라는 응답이 41%였다.
정부가 도입을 논의 중인 주 4.5일제에 대해선 반대가 63%로 찬성(32%)의 두 배 수준이었고, 이 대통령의 대북정책 기조에 대해선 ‘공감한다’는 응답이 56%로 ‘공감하지 않는다’는 응답(33%)보다 많았다.
정당 지지율은 민주당 41%, 국민의힘 22%, 개혁신당 3%, 조국혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순이었으며 민주당과 국민의힘 지지율은 직전 조사와 같았다.
댓글 0