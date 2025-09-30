지뢰폭발 상이군인-60대 기업인 등 국민조종사 4명 선발

공군은 제10기 국민조종사 최종 선발자 4명을 30일 발표했다. 443대 1의 경쟁률을 뚫고 선발된 이들은 다음 달 18일 서울공항에서 열리는 ‘서울 국제항공우주 및 방산전시회(ADEX) 2025’에서 공군 조종사들과 함께 국산항공기 FA-50과 T-50을 타고 1시간동안 비행 체험에 나선다. 비행 후에는 손석락 공군참모총장이 공군 조종사를 상징하는 빨간 마후라를 수여한다.
이주은 씨(32)는 해병대 장교로 작전 수행 중 지뢰 폭발 사고로 왼쪽 발목을 잃었다. 숱한 수술과 재활을 거쳐 대위로 전역한 뒤 서울시 청년부상제대군인상담센터에서 근무 중이다. 이 씨는 국가와 국민을 위해 희생·헌신한 부상군인의 보상지원과 명예를 널리 알리고자 지원했다고 한다. 민간조종훈련생인 최지수 씨(34)는 전세사기 피해에도 조종사의 꿈을 이루려고 원양상선(LNG 운반선)에 몸을 실었다. 7개월간 힘든 노동의 결실로 민간 비행훈련원에 입과한 최 씨는 또래 청년들에게 어떤 상황에서도 꿈을 이룰 수 있다는 것을 보여주기 위해 지원했다고 공군은 설명했다. 패션업체 임원인 한승범 씨(62)와 여자 크리켓 국가대표 선수 출신인 박혜진 씨(27)도 국가방위의 주역인 공군의 임무를 체험하고 싶다는 포부를 밝혔다.
