장동혁 “李의 END, 대북 퍼주기와 북핵 용인으로 끝날 것”

이재명 대통령이 23일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔 총회에서 발표한 ‘END 이니셔티브’에 대해 국민의힘 장동혁 대표는 “실패한 좌파 대북정책의 재탕에 불과하다”고 비판했다.
장 대표는 24일 페이스북을 통해 “교류를 통한 관계 정상화와 비핵화를 말했지만, 결국은 대북 퍼주기와 북핵 용인이라는 결말로 끝날 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “E(Everything) ‘다’ 퍼주고도 N(Nothing) ‘아무것도’ 얻지 못하며 D(Die) 북핵으로 인한 한반도 ‘파멸’을 불러올 ‘가짜 평화’ 구상”이라고 주장했다.
장 대표는 이날 국립대전현충원 참배 후 기자들과 만난 자리에서도 “제가 느끼기에 END는 결국 모든 것을 내주고 우린 아무것도 남지 않으며, 북한 핵에 의해서 대한민국의 파멸을 가져올 수밖에 없는 가짜 평화 대북 정책”이라며 “이미 좌파 정권에서 여러 번 실시했다가 실패한 정책”이라고 말했다.
그는 “국내적으로 지금 대한민국 체제가 위협받고 있다. 굳건한 한미동맹도 위기를 맞고 있다”면서 “여기에 묻혀 있는 많은 분이 목숨 바쳐 지켜온 대한민국, 자유민주주의, 한미동맹이다. 대한민국이 흔들리고 있다. 우리가 다시 대한민국을 지켜내겠다는 굳은 의지를 다져야 할 때”라고 강조했다.
앞서 이 대통령은 유엔총회 기조연설에서 “대한민국은 END 이니셔티브로 한반도 냉전을 끝내고 세계 평화에 기여하기 위한 책임을 다하겠다”며 “END를 중심으로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식해야 한다”고 말했다. END는 교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)의 약자다. 남북·북-미 대화 재개와 대북제재 완화 등을 통한 관계 정상화로 신뢰를 구축한 뒤 비핵화를 추진하겠다는 구상을 제시한 것이다.
