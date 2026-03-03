중동 하늘길 막혀 150만명 발 묶여…차로 10시간 달려 탈출

미국의 이란 공습으로 중동 항로가 폐쇄되고 1만 편 이상의 항공편이 취소되면서 이 지역을 떠나려는 각국 국민, 현지 거주 외국인들의 탈출 행렬이 10시간 이상 차로 달려야 하는 인근 나라로까지 이어지고 있다. 중동 부유층 또한 전세기를 수소문하고 있지만 출국편을 찾지 못하는 것으로 전해졌다. 항공사들은 중동 항로의 대체 항로를 마련하고 인력과 자원을 재배치하는데 총력을 기울이고 있다.
2일 영국 파이낸셜타임스(FT), 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 최근 미국에 대한 이란의 반격으로 피해를 입은 걸프만 중동국에서는 이 곳을 떠나려는 외국인들의 출국 수요가 급증하고 있다. 특히 화려한 마천루를 보유한 비즈니스 중심지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 “주민 절반이 출국편을 찾고 있다”는 말이 나올 정도로 탈출 행렬이 이어지고 있다.
FT는 “두바이 거주자들은 항공편을 확보하기 위해 오만은 물론 차로 10시간 이상 거리인 사우디아라비아까지 차를 몰고 가고 있다”며 “전세기 업체 또한 걸프만 지역의 주요 공항에서 착륙 기회를 확보하기 위해 경쟁하고 있다”고 전했다.
항공 데이터 분석기업 시리움에 따르면 주말 동안 중동에서는 1만1000편 이상이 항공편이 취소됐고 이날도 4000편 이상이 취소됐다. 이로 인해 150만 명 승객들의 발이 묶였다.
글로벌 기업들과 일부 부유층들은 전세기를 통해 직원과 가족 등을 출국시키려 하고 있지만 이 역시 쉽지 않은 상황이다. 전세기 중개 업체들은 “현재 이 지역에서 제공할 수 있는 항공기보다 수요가 훨씬 많다”며 “UAE 출발 수요의 사실상 유일한 대안인 오만 무스카트 공항의 착륙 기회 확보 경쟁이 더욱 치열해졌다”고 전했다. 일부 부호들은 전세기 업체들에 평소의 2배 가격을 제시하고도 항공편을 확보하지 못한 것으로 전해졌다.
WSJ은 글로벌 항공사들이 중동 영공 폐쇄로 연료비 상승과 복잡한 경로 변경 문제에도 직면했다고 보도했다. 특히 중동 항로가 아시아와 유럽을 연결하는 주요 길목이었기에 유럽 항공사들의 타격이 크다. WSJ은 “중동을 우회하는 항로는 비행 시간이 몇 시간씩 늘어 연료 소모가 커지고, 연료 공급을 위한 중간 기착지나 승무원의 필수 휴식 시간 마련 등을 해야 해 운항 스케줄이 완전히 꼬이게 된다”고 우려했다.
2일 글로벌 증시에서 항공 관련주는 일제히 급락했다. 프랑스 에어 프랑스-KLM은 11.35% 급락했고, 영국 항공의 모회사인 인터내셔널 에어라인스 그룹(IAG)과 루프트한자도 각각 5.43%, 5.22%씩 하락했다. 미국 뉴욕증시에서도 젯블루(-5.78%), 아메리칸 항공(-4.21%), 델타 항공(-2.21%) 등이 모두 하락했다.
