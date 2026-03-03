“전쟁 없는 곳으로”…공습에 숨진 이란 어린이 160명 장례식

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 숨진 어린이들의 장례식이 열렸다고 로이터통신 등이 3일(현지 시간) 보도했다. 조문객들은 어린이 사진, 이란 국기로 장식된 관을 운구했다. 이란은 미국과 이스라엘의 공격으로 160명이 넘는 여자 초등학생이 사망한 것으로 보고 있다.
로이터통신 등에 따르면 3일 이란 남부 호르모즈간주에서 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 숨진 어린이들의 장례식이 열렸다. 공개된 영상에서 관을 실은 차량이 현장에 도착하자 많은 인파가 모였다. 사람들은 차량을 따라 걸으며 사진과 깃발을 흔들었다. 또한 이란 국기로 덮인 어린이들의 관을 둘러싸고 애도를 표했다.
AFP 통신, 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 지난달 28일 오전 10시 45분경 미국과 이스라엘의 공습으로 호르모즈간주의 한 여자 초등학교가 파괴됐다. 지역 당국은 당시 약 170명의 학생이 수업을 받고 있던 것으로 파악했다.
미국과 이스라엘의 이란 공습이 이뤄진 지난달 28일은 토요일로, 이란에서 토요일은 등교일이다. 목요일과 금요일이 주말 휴일이다.
외신 등이 공개한 사진 및 영상에서 공습 이후 학교 건물은 절반 가량이 완전히 무너져 내렸다. 현지 주민 등이 몰려들어 맨손으로 시멘트 덩어리를 치우면서 구조 작업을 벌였다.
현장 곳곳에는 책가방 등 어린이들이 쓰던 물건들이 보였다. 딸을 찾으러 나온 엄마들이 큰 소리로 울부짖는 영상이 소셜미디어에서 확산하기도 했다.
미국 워싱턴포스트(WP)는 위성 사진을 분석해 학교가 이란의 군사 시설로 보이는 곳 근처에 있다고 전했다.
미 중부사령부는 WP에 “현재 진행 중인 군사 작전으로 민간인 피해가 발생했다는 보도를 인지하고 있다”며 “이러한 보도를 심각하게 받아들이고 조사하고 있다”고 밝혔다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 소셜미디어 X(옛 트위터)에 파괴된 학교 건물 사진을 올리며 “대낮에 폭격이 이뤄졌다”고 했다.
그러면서 “무고한 어린이들이 목숨을 잃었다”며 “이란 국민을 상대로 한 이 같은 범죄를 결코 좌시하지 않을 것”이라고 덧붙였다.
이란 측은 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 2일 뉴욕 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 분쟁 지역의 아동권을 주제로 한 회의를 주재하자 “미국이 아동 보호를 주제로 고위급 회의를 소집한 것은 매우 부끄럽고 위선적인 처사”라고 비난했다.
푸충(傅聰) 주유엔 중국 대사도 “학교에 대한 공격은 유엔이 규정한 아동에 대한 6대 중대 위반 행위 중 하나”라며 “강력히 규탄하고 단호히 반대해야 한다”고 했다.
그러면서 “국제사회는 아동을 해치고 학교를 파괴하는 사건에 대해 철저한 조사와 책임 규명으로 대응해야 한다“며 ”잔혹 행위가 더는 발생하지 않도록 협력해야 한다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0