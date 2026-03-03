[속보]이란 교민 23명 탈출…육로로 투르크메니스탄 들어갔다

주이란대사관서 빌린 버스 2대에 타고
중간 기착지서 1박…3일 저녁 국경 넘어
미국·이스라엘의 공습을 받은 이란에 체류하던 우리 국민 23명이 우리 시간으로 3일 저녁 육로를 통해 인접 국가인 투르크메니스탄으로 대피했다고 외교부가 밝혔다.
외교부는 3일 “이란에 체류 중이던 우리 국민 23명이 주이란대사관과 현지에 급파돼 있던 외교부 신속대응팀의 지원 하에 3일 저녁 투르크메니스탄으로 무사히 대피했다”고 밝혔다.
외교부는 “이번 조치는 현지 체류 우리 국민의 안전을 확보하기 위한 선제적 대응 노력의 일환”이라며 “외교부는 우리 국민의 안전 확보를 최우선으로 두고 해당 국민들과 긴밀히 소통하며 이번 대피를 준비해 왔다”고 밝혔다.
외교부에 따르면 우리 국민 23명은 주이란대사관에서 빌린 버스 2대에 나눠타고 2일 오전 대사관 직원들의 인솔 하에 출발했다. 이어 중간 기착지에서 1박을 한 뒤 3일 저녁 이란-투르크메니스탄 국경을 넘어 입국 수속을 마쳤다.
현재 우리 국민 23명은 주투르크메니스탄대사관에서 빌린 버스를 이용해 수도 아시가바트로 이동하고 있다. 4일 한국 또는 제3국으로 개별 출국할 예정이다.
외교부는 “외교부 신속대응팀은 투르크메니스탄에 도착한 우리 국민에게 불편함이 없도록 현지 대사관과 함께 입국 수속을 지원한 데 이어 현지 숙박 및 귀국 항공편 안내 등 필요한 영사조력을 적극적으로 제공 중”이라고 했다.
그러면서 “외교부는 계속해서 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전한 귀국을 지원하기 위해 중동 내 동향을 면밀히 예의주시하면서 필요한 조치를 취해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
