당정 “원유·가스 200일치 비축…증시 안정 필요시 100조원 지원”

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 중동 정세의 불확실성이 커지는 가운데 당정이 중동 사태 장기화에 따른 대응 방안을 점검했다. 이란에 체류하던 한국 교민 일부는 안전 지역으로 대피 중인 것으로 알려졌다.
국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 의원들과 외교부는 3일 서울 여의도 국회에서 당정 간담회를 열고 이란 사태 관련 현황과 대책을 논의했다. 민주당 한정애 정책위의장은 이란이 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄한 것과 관련해 “약 200일 치 원유·가스가 확보된 상황”이라면서도 “관계 당국이 적절한 대안 경로를 확보하기 위한 노력 중”이라고 밝혔다. 한 의장은 또 주식시장과 관련해 “(중동 사태가) 장기화되면 어떻게 되나 하는 걱정은 있다”면서 “필요할 경우 100조 원 이상의 시장 안정 프로그램이 신속히 실행될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 강조했다.
외통위 여당 간사인 김영배 의원은 간담회를 마친 후 “현재 중동 지역 13개국에 장기 체류자와 단기 여행객을 포함한 우리 국민 2만1000여 명이 체류하고 있는 것으로 추산된다”며 “영공이 폐쇄되지 않은 나라들을 통해 긴급히 교민과 여행객들이 국내로 수송될 수 있는지 파악하고 있다”고 전했다. 외교부에 따르면 이란과 이스라엘에 체류하던 교민 일부는 대사관 등의 협조를 받아 안전 지역으로 대피하고 있다.
한편 김민석 국무총리는 이날 중동 상황 관계장관회의를 소집하고 대응 방안을 점검했다. 김 총리는 “국제경제는 혼조세를 보이고 있고, 우리 금융시장도 요동치고 있다”며 “온라인을 중심으로 불안 심리를 자극해서 경제에 악영향을 미치고, 혹 이득을 보려 하는 가짜뉴스(허위정보) 배포 행위에 대해서는 형사고발뿐만 아니라 모든 수단을 동원해 아주 엄정하게 대응해 나가겠다”고 했다.
