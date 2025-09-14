장동혁, 구속된 손현보 목사 교회 찾아 “종교 탄압 막아야”

국민의힘 장동혁 대표가 14일 최근 구속된 손현보 목사가 담임 목사로 있는 부산 세계로교회를 찾아 “(손 목사의 구속은) 다른 것을 다 제쳐두고 종교 탄압의 문제”라고 했다.
손 목사는 개신교계 단체인 ‘세이브코리아’를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도한 인물이다. 그는 9일 올해 4월 부산교육감 재선거와 21대 대선에서 당시 특정 후보를 지지하고 사전 선거운동을 한 혐의로 경찰에 구속됐다.
장 대표는 이날 부산 강서구 세계로교회에서 진행되는 예배에 참석하기 전 기자들과 만나 “이번 사건의 내용을 본다면 대한민국 헌법이 생긴 이래 이러한 혐의로 종교 지도자를 구속한 예는 없었을 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “이는 반인권 반문명 반법치 반자유민주주의의 문제”라며 “여기에서 다른 것은 고려할 여지가 없다. 그냥 자유민주주의 대한민국에서 일어나는 종교 탄압”이라고 재차 강조했다.
당 지도부의 부산 방문 첫 일정으로 세계로교회를 찾은 의미에 대해서는 “2025년 대한민국에서 종교 탄압은 막는 것이 제 소명이 될 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했다”고 말했다.
한편 장 대표는 이날 더불어민주당이 추진하고 있는 사법개혁에 대한 비판의 목소리도 높였다. 그는 “이재명 대통령이나 정청래 대표의 사법부에 대한 인식은 북한이나 중국 수준에 머무르고 있다”고 비판했다.
이어 “사법부가 이 상황에서 벗어나려면 결국 멈춰선 (이 대통령의) 5개 재판을 신속하게 재개해야 할 것”이라며 “무도한 사법부 파괴에 대해서는 법관들이, 법원이 더 강한 모습으로 분연히 일어나야 된다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
