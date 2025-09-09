오세훈 “강남 신규공급 없인 집값 못잡아…조만간 보완책 발표”

오세훈 서울시장은 7일 발표된 정부의 첫 주택 공급 대책을 두고 “집값 급등의 진원지인 강남 지역에 신규 공급 물량을 획기적으로 늘린다는 조치가 없으면 사실 주택시장은 크게 안정되기 어렵다”고 평가했다.
오 시장은 9일 오전 노원구 백사마을 재개발사업 현장 방문 후 취재진과 만나 “서울시 차원에서 보완 발표할 준비를 하고 있다”며 이같이 밝혔다.
오 시장은 “부동산 가격 상승을 견인하는 곳은 서울인데 서울에 그렇게 큰 변화가 있는 조치가 이번에 발표된 것 같지는 않다”며 “서울시민뿐 아니라 전 국민이 관심을 갖는 것은 주택 부족 현상으로 부동산 가격이 오르는 국면에서 서울시 혹은 국토교통부가 어떻게 서울에, 특히 강남 지역에 신규 주택을 많이 빨리 공급할 것이냐일 것”이라고 했다.
그러면서 “그 점에 초점을 맞춰 지금까지 해온 작업을 바탕으로 실현 가능한 로드맵을 설명드려 부동산 가격이 상승하는 데 최대한 억제책이 될 수 있도록 준비 중”이라며 “조만간 서울시 입장 발표가 있을 것”이라고 했다.
오 시장은 이번 9·7 공급 대책 발표에 앞서 서울시와 국토부가 충분히 협의를 거치지 않았다는 내용의 일부 언론 보도와 관련해 “사실과 다르다”고 일축했다. 그는 “전 정권처럼 적극적인 의견 교환이 있었던 것은 아니지만 실무적인 차원에서 의견을 구하는 등 소통은 분명히 있었다”고 말했다.
정부는 7일 2030년까지 서울 33만4000채를 포함해 수도권에서 주택 135만 채를 착공한다는 내용의 ‘주택 공급 확대 방안’을 발표했다.
수도권 공급의 주요 수단인 공공택지를 한국토지주택공사(LH)가 직접 시행하는 방향으로 전면 전환하는 한편, 서울 강남·서초·송파·용산구 등 규제지역 주택담보대출비율(LTV)을 기존 50%에서 40%로 강화하고 토지거래허가구역 지정권을 확대하는 내용도 포함됐다.
