‘대체조제 사후 통보 간소화’ 두고 의협·약사회 ‘정면충돌’

약사회 “‘품절 약’ 곧바로 대체해 환자 치료 끊김 막아야”
의협 “환자 동의 없는 대체조제는 안전 위협·처방권 침해”
‘대체조제 사후 통보 간소화’를 위한 법안을 두고 대한의사협회와 대한약사회가 정면으로 맞서고 있다.
8일 국회에 따르면 대체조제 사후 통보 간소화 내용이 담긴 약사법 개정안은 지난달 국회 보건복지위원회를 통과해 법제사법위원회 심사를 앞두고 있다.
현행법은 약사가 의사가 처방한 의약품 대신 동일 성분·함량·제형의 의약품으로 대체 조제할 경우 이를 의사에게 전화·팩스로 통보하도록 했다. 개정안은 이를 건강보험심사평가원 전산시스템을 통해 의료기관에 사후 통보할 수 있도록 하는 것이 골자다.
약사회는 의약품 품절과 공급 불안정이 반복되는 상황을 근거로 간소화에 찬성한다. 코로나19 유행 이후 일부 필수 의약품이 시장에서 구하기 어려운 상황이 이어졌지만 약사들의 적극적인 대체조제를 통해 환자들이 치료를 지연 없이 이어갈 수 있었다는 점을 사례로 들었다.
또 약사회는 기존 전화·팩스 방식이 비효율적이고 오류 가능성이 높은 점을 지적하며 전산시스템을 통한 사후 통보가 객관성과 정확성을 높일 수 있다고 설명한다. 대체조제 자체를 확대하려는 의도가 아니라 통보 방식의 개선이라는 것이다.
나아가 동일 성분 의약품 간 임상 효과 차이나 부작용 우려를 근거로 대체조제를 문제 삼는 주장은 과학적 근거가 부족하다고 반박한다. 대체조제는 법적으로 보장된 제도이며 동일 성분·함량·제형에 한정돼 안전성과 유효성이 확보돼 있다는 것이다.
반대로 의협은 이번 개정안이 환자 안전을 위협할 수 있다고 지적한다. 대체조제는 원칙적으로 의사의 사전 동의가 전제돼야 하고 현실적 여건을 고려해 최대 3일 이내 사후 통보를 허용해왔는데 이는 의사가 대체조제 사실을 반드시 인지해야 한다는 의미라는 것이다. 하지만 개정안은 심평원 전산시스템을 통한 간접 통보를 허용해 의사의 알 권리를 약화시키고 대체조제가 광범위하게 확산될 수 있다는 우려한다.
의협은 또 동일 성분이라 하더라도 제형이나 흡수율에 따라 환자의 반응이 달라질 수 있다며 특히 고령자나 다약제 복용 환자에게 위험 요인이 될 수 있다고 본다. 단순 통보가 아니라 환자의 동의를 구하는 절차가 필요하다는 주장도 내세운다.
의협은 이를 뒷받침하기 위해 ‘불법 대체조제 피해 신고센터를 개설하고 환자와 회원들로부터 피해 사례를 수집해 제도 개선 근거로 활용하겠다는 계획이다.
대한병원의사협의회도 이날 성명을 내고 반대 대열에 합류했다. 이들은 지난 2일 장종태 더불어민주당 의원이 발의한 성분명 처방 의무화 법안도 지적하고 나섰다. 이 법안은 수급불안정의약품으로 지정된 경우 아무 제한 없이 대체조제가 가능하도록 의사·치과의사의 성분명 처방을 의무화하고 이를 어길 경우 형사 처벌하도록 하는 내용이다.
병원의사협의회는 “대체조제 간소화와 성분명 처방 의무화는 2000년 의약분업 합의 정신을 훼손하는 조치”라며 “정부와 국회가 법안을 강행할 경우 의약분업은 폐기돼야 한다”고 밝혔다
또 “대체조제 사실이 심평원을 거쳐 의사에게 전달되면 시간 지연이 불가피하고 환자는 약제 변경 정보에서 소외될 수 있다”며 “이 경우 약화사고에 환자가 무방비로 노출될 수 있고 책임 소재도 불분명해진다”고 지적했다
댓글 0