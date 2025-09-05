野 “세금체납 29건, 교통위반 19건…공정위원장 자격 있나”

주병기 공정거래위원장 후보자가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 선서 후 선서문을 윤한홍 정무위원장에게 전달하고 있다. 2025.9.5/뉴스1

반면 더불어민주당 등 여당은 후보자를 엄호하며 정책 질의에 집중했다. 민주당 민병덕 의원은 최근 한 피자 프랜차이즈 가맹점에서 발생한 흉기난동 사건을 언급하며 “가맹사업법 개정안이 통과돼 을(가맹점주)들이 모여 협상할 수 있었다면 이 문제가 발생했겠느냐”고 물었다. 이는 피자가게 점주가 휘두른 흉기에 본사 임원과 인테리어 업자 부녀 등 3명이 사망한 사건이다. 주 후보자는 이에 대해 “가맹점주들이 협상력을 가질 수 있는 장치를 국회와 공정위가 협력해 만들 수 있도록 노력하겠다”고 답했다.