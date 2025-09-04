“반장 선거 떨어진적 있나요?” 아이 물음에 李대통령 답은

4일 대통령실에 초청된 한 어린이가 ‘대통령님은 반장 선거에서 떨어져 보신 적이 있으시냐’고 묻자 이재명 대통령이 한 말이다. 이 대통령은 아이들의 순수한 질문에 일일이 답변해주면서 “여러분들을 만나는 지금이 가장 기쁘다”고 했다.
대통령실 전은수 부대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 대통령에게 직접 손편지를 써서 보낸 어린이 3명과 그 가족들을 대통령실로 초청했다”고 밝혔다. 이번 초청은 아이들의 편지를 직접 읽어본 이 대통령의 지시로 성사됐다. 편지에는 12·3 비상계엄 저지와 대북 방송 중단 등에 대해 이 대통령에게 감사를 표하는 아이들의 마음이 담겨 있었다고 전 부대변인은 전했다.
초대받은 아이들은 대통령 접견에 앞서 브리핑룸과 국무회의실 등을 방문해 대통령의 일과를 체험했다. 이후 대통령 집무실을 찾았다. 이 대통령과 김 여사는 집무실 입구에서 아이들을 맞이했고, 자리에 앉아 이야기를 나눴다. 이 대통령은 “여러분들의 편지를 꼼꼼히 읽었고 꼭 만나고 싶었다”고 반가움을 표했다. 또 난중일기와 오로라핑 등 아이들이 좋아하는 분야의 도서에 “꼭 대통령 되세요” “건강하고 행복하세요” “공주님 사랑합니다” 등의 문구를 적어 선물하기도 했다.
이때 한 아이는 “대통령님은 반장 선거에서 떨어져 보신 적이 있으신가”라고 질문했다. 이 대통령은 “대통령 선거는 떨어져 봤는데 반장 선거는 나갔던 기억이 없다”고 했다. 한참을 생각하던 이 대통령은 “내가 어릴 때는 반장 선거가 없었다”며 “선생님이 마음대로 시켰다”고 했다. 또다른 아이가 “대통령으로서 언제가 가장 힘들거나 기쁜가”라고 물어보자 이 대통령은 “지켜야 하는 것이 있는데 지킬 힘이 없을 때 가장 힘들고, 여러분들을 만나는 지금이 가장 기쁘다”고 답했다.
행사를 마무리하며 이 대통령과 김 여사는 아이들 등과 함께 기념 사진을 촬영했다. 또 아이들을 안아주며 꿈을 꼭 이루라는 덕담을 했다고 전 부대변인은 전했다.
