추경호 “계엄 당일 우원식에 국힘의원 출입 요청…표결방해는 거짓 프레임 증거”

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원이 “계엄 당일 밤 국회의장에게 당사에 있던 의원들을 국회에 들어올 수 있도록 조치를 요청했다”며 여당과 특검의 ‘계엄 해제 표결 방해 의혹’ 주장에 반박했다.
추 의원은 20일 자신의 페이스북에 “저에 대한 계엄 해제 표결 방해 의혹 제기가 억지 주장에 불과하다는 것을 입증하는 또 하나의 증거를 제시한다”며 이같이 말했다.
그는 “계엄 당일 오전 0시 38분 우원식 국회의장과의 통화에서 저는 “(국민의힘) 의원들이 출입 통제로 당사에서 국회로 못 들어오고 있으니, 국회의장이 출입 조치를 취해 달라”고 했으나, 의장은 “여당이 경찰에게 요청하라”면서 제 요청을 거절했다. 이 사실은 우원식 국회의장이 최근 유튜브(매불쇼 등)에 출연해 직접 확인해줬다”고 했다.
그러면서 “민주당 등 일부의 의혹 제기처럼 제가 당사에 의원들 발을 묶어 표결 참여를 방해하려 했다면, 왜 굳이 국회의장에게 당사에 있는 의원들이 국회에 들어올 수 있도록 조치해 달라고 요청했겠나? 국회의장에게 의원들이 국회에 들어올 수 있도록 조치를 요청한 사실 자체가 계엄 해제 표결을 방해할 의도가 전혀 없었음을 보여주는 명백한 증거”라고 강조했다.
끝으로 추 의원은 “계엄 당일 당사에서 윤 전 대통령과 통화 후 의총 장소를 국회로 변경 공지하고 다수의 국회의원들과 국회로 들어간 사실과 함께, 국회의장에게 ‘의원들이 들어갈 수 있도록 국회 문을 열어달라’고 조치를 요청한 사실은 민주당이 꾸민 ‘표결 방해 거짓 프레임’을 무너뜨리는 또 하나의 결정적 증거”라고 주장했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
