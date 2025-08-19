내란특검 “한덕수, 계엄 적극 가담 아니란 헌재 판단 때와는 상황 달라져”

12·3 비상계엄을 수사하는 내란특검팀 (특별검사 조은석)이 한덕수 전 국무총리는 계엄에 적극 가담하지 않았다고 한 헌법재판소의 판단에 대해 “그때와는 상황이 많이 달라졌다”고 19일 밝혔다. 한 전 총리를 수사한 특검이 계엄 가담과 관련된 정황을 포착한 것 아니냐는 관측이 나온다.
한 전 총리는 내란 가담과 방조, 위증 등 혐의로 지난달 2일에 이어 이날 두 번째로 특검에 출석해 조사를 받았다.
앞서 헌재는 3월 24일 한 전 총리에 대한 탄핵소추를 기각하며 그가 윤석열 대통령의 계엄 선포와 내란 행위를 공모, 방조, 묵인했다고 볼만한 증거가 없다고 판단했다. 헌재는 “비상계엄 선포의 절차적 정당성을 부여하기 위하여 (윤 대통령에게) 국무회의 소집을 건의하는 등의 적극적 행위를 하였음을 인정할 만한 증거나 객관적 자료는 찾을 수 없다”고 밝힌 바 있다.
하지만 박지영 특별검사보는 19일 브리핑에서 “헌재가 판단할 때는 증거가 수집되지 않은 상태였다“며 ”헌재에 전달된 기록도 본인 것 이외엔 전달이 안 된 것으로 알고 있다”고 말했다. 이어 “헌재 결정이 난 이후에 특검이 출범했고 관련 자료나 많은 증거가 수집됐기 때문에 더 검토해 봐야 되지 않을까 싶다”고 밝혔다.
박 특검보는 “헌재에선 여러 탄핵소추 사유 중에, 그 당시엔 헌재 재판관 미임명이 가장 핵심이었고. 계엄 관련해선 내란에 대한 공모냐 방조냐 이런 부분도 있다”며 “헌재에서 설시한 부분 관련해 추가적인 조사를 통해서 증거 수집이나 이런 것도 검토해야 할 거 같다. 그때랑은 상황이 많이 달라진 것”이라고 덧붙였다.
박 특검보는 “한 전 총리 조사가 언제 마무리될지는 조사 상황에 따라 결정될 듯하다”며 “관련 혐의에 대해선 가급적 오늘 다 질문하려고 하고 심야 조사에 본인이 동의하냐에 따라 오늘 조사가 마무리될지, 마무리되지 못할지는 아직 정해진 게 없다”고 설명했다.
한 전 총리가 계엄 당일 추경호 전 국민의힘 원내대표, 유인촌 전 문화체육부 장관과 통화했다는 보도에 대해서는 “보도된 대로 통화가 이뤄졌다면 그 부분도 당연히 확인은 하지 않을까 생각한다”며 “추 전 원내대표나 유 전 장관도 혐의하고의 연관성이 있다고 하면 당연히 조사의 대상이 될 것 같다”고 말했다.
댓글 0