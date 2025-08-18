‘찬탄’ 후보 단일화 압박에도… “쇄신 온도차” 따지며 지리멸렬

국힘 지지층 김문수-장동혁 1,2위
안철수 “결선 갈것” 단일화 선그어
安-趙 쇄신 시각차에 쉽지 않을듯
“尹과 절연해야” “특검 왜 찬성했나”… 찬탄-반탄 2차 토론서도 난타전
국민의힘 8·22 전당대회 당 대표 선거가 임박하면서 찬탄(탄핵 찬성) 진영에서 후보 단일화를 촉구하는 목소리가 커지고 있다. 각종 여론조사에서 반탄(탄핵 반대) 진영 후보가 우세한 결과가 나오자 결선 투표에서 반탄과 찬탄의 일대일 구도를 만들기 위해서라도 안철수 조경태 후보가 힘을 합쳐야 한다는 주장이다. 다만 안 후보가 ‘단일화 불가’ 입장을 고수하고 있는 데다 인적 쇄신 강도에 대한 두 후보의 온도 차가 커 실제 단일화 논의가 이뤄지거나 성사되기는 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.
● 찬탄 진영서 이어지는 단일화 촉구
국민의힘 한동훈 전 대표는 16일 소셜네트워크서비스(SNS)에서 “이대로 가면 국민의힘은 국민에게 버림받는다. 그러면 더불어민주당 정권의 독주와 전횡으로부터 대한민국을 지킬 수 없다”며 “상식적인 후보들의 연대와 희생이 희망의 불씨를 살릴 수 있다”고 밝혔다. 찬탄 진영에서 ‘반(反)극우연대’를 강조해 온 한 전 대표가 단일화 촉구에 나선 것.
찬탄 진영의 우재준 최우성 청년최고위원 후보도 17일 우 후보로의 단일화를 선언하면서 당 대표 후보 단일화도 요구했다. 우 후보는 “합리적이고 상식적인 사람은 힘을 모아야 한다고 생각한다”며 “그 안에는 안, 조 후보도 당연히 포함된다”고 했다.
찬탄 진영의 단일화 요구는 김문수 장동혁 후보의 반탄 진영이 우세를 점하면서도 특정 후보가 과반엔 미치진 못한다는 여론조사가 공개되는 국면에서 나왔다. 한국갤럽이 15일 공개한 국민의힘 지지층과 무당층을 대상으로 한 ‘국민의힘 당 대표 선호 후보’ 여론조사에서 김 후보는 31%로 가장 앞섰다. 이어 장·안 후보가 각각 14%, 조 후보가 8% 순이었다. 하지만 국민의힘 지지층만 보면 김 후보 46%, 장 후보 21%였고, 안·조 후보는 각각 9%에 그쳤다.
국민의힘 당 대표 선거는 책임당원 80%, 일반 국민 여론조사(국민의힘 지지층, 무당층 대상) 20%로 진행된다. 22일 과반을 확보한 후보가 나오지 않으면 26일 1, 2위 후보 간 결선 투표가 진행되지만, 당심 반영 비율이 압도적으로 높은 만큼 결선 투표 없이 반탄 진영 후보가 당선되거나 반탄 후보 간 결선이 치러질 가능성도 배제할 수 없다.
그동안 ‘혁신 후보 단일화’를 여러 차례 강조한 조 후보는 이날도 “(단일화는) 여전히 유효하다”고 했다. 반면 안 후보는 인위적 단일화 없이 본인의 결선 진출로 자연스럽게 단일화가 될 것이라며 부정적인 입장을 재차 밝혔다. 그는 “저는 최소한 2등으로 나올 수 있다. 결선 투표는 거의 확실하다”고 했다. 안 후보는 당 쇄신 방법론에서도 조 후보와 견해차가 크다고 보고 있다. 조 후보가 특검 수사에 응한 것은 물론이고 한남동 대통령 관저 시위 국민의힘 의원 45명에 대한 제명까지 주장하고 있어서다.
● 또 난타전 벌인 반탄 vs 찬탄
17일 당 대표 선거 2차 방송토론회도 반탄, 찬탄 후보 간 난타전으로 진행됐다. 반탄 후보들은 최근 특검의 중앙당사 압수수색 시도와 관련해 찬탄 후보들을 문제삼았다. 장 후보는 안 후보에게 “이렇게 무도한 특검에 찬성표를 던졌다”며 “왜 특검에 찬성했느냐”고 쏘아붙였다. 김 후보도 조 후보에게 “조 후보가 대표가 되면 당원 명부 다 내어주는 것이냐”고 했다.
반면 찬탄 후보들은 반탄 후보들에게 “왜 윤석열 전 대통령과 절연하지 못하느냐”고 공세를 펼쳤다. 조 후보는 장 후보에게 “3월 세이브코리아 집회에서 (비상계엄을) ‘하나님 계시’라고 말했다”고 비판했고, 안 후보는 김 후보에게 “비상계엄으로 죽거나 다친 사람 없고 아무 일 없었다는 것에 동의하느냐”고 물었다. 김 후보가 1차 방송토론에서 “비상계엄 당시 누가 국민에게 총부리를 겨눈 적이 있느냐. 다친 사람이 있느냐”고 했던 발언을 재차 꼬집은 것.
국민의힘이 살기 위해 무엇을 버려야 하느냐는 질문에선 김 후보와 장 후보는 “분열”을 댔고, 안 후보는 “비상계엄 옹호”, 조 후보는 “윤 전 대통령”이라고 답했다.
