부산서 70대가 몰던 차 상가로 ‘쾅’…자전거 운전자 등 3명 다쳐

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 2일 14시 35분

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ⓒ뉴시스
부산에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 상가건물로 돌진하는 사고가 났다.

2일 오전 11시32분경 부산 사상구의 한 주차장에서 나오던 승용차가 도로 3차로를 달리던 자전거를 들이받고 인근 상가건물 1층의 한 매장으로 돌진했다.

이 사고로 70대 차량 운전자와 50대 자전거 운전자, 40대 매장 직원 모두 경상을 입어 인근 병원으로 이송됐다.

다행히 부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사고 경위 등을 조사하고 있다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
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