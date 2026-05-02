트럼프 “이란서 일찍 철수했다가 3년뒤 문제되게 하진 않을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지 시간) 이란과의 핵 협상이 해결되지 않으면 현재 중동에 투입된 미군을 일찍 철수시키지 않겠다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 미국 플로리다주에서 대표적인 은퇴자 거주 지역인 ‘더빌리지스’(The Villages)에서 연설을 통해 “이란에서 일찍 철수하지 않겠다”며 “그렇게 해서 3년 뒤에 (핵 관련) 문제가 발생하게 하지 않겠다”고 밝혔다.
그는 “우리는 미치광이들이(lunatics) 핵무기를 갖도록 내버려둘 수 없기 때문에 전쟁 중이다”라며 “우리는 이것을 제대로 마무리할 것”이라고도 했다. 그러면서 “이게 격투기 경기였다면 그들은 경기를 중단시켰을 것”이라며 이란군이 이미 큰 피해를 입었다는 것을 강조했다.
전쟁 이후 치솟는 미국 내 유가와 관련해서는 “나는 실제보다 훨씬 더 높을 것이라고 생각했다”며 “확실히 낮은 것은 아니지만, 이 전쟁이 끝나자마자 폭락할 것”이라고 말했다.
이어 “주식 시장은 25% 떨어질 것으로 봤고, 유가도 지금보다 훨씬 더 높을 것으로 예상했다”며 “(하지만) 내가 생각한 만큼 높지는 않고 우리는 크게 이기고 있다”고 말했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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