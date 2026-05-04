이란, 美 호르무즈 선박 구출 계획에 “휴전위반 간주”

이란이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 통항 지원 계획에 “휴전 협정 위반으로 간주한다”고 경고했다.
3일(현지 시간) 타임스오브이스라엘에 따르면 에브라힘 아지지 의회 국가안보위원회 위원장은 X(엑스·옛 트위터)에 “호르무즈 해협의 새로운 해상 질서에 대한 미국의 어떠한 간섭도 휴전 협정 위반으로 간주될 것”이라고 밝혔다.
이 같은 발언은 트럼프 대통령이 오는 4일부터 호르무즈 해협에 고립된 선박들을 구출하기 위한 작전에 나서겠다고 발표한 직후 나왔다.
앞서 트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “중동 분쟁과 무관한 세계 각국이 호르무즈 해협에 갇혀 있는 자국 선박을 풀어줄 수 있는지 미국에 요청해 왔다”면서 “이란, 중동 그리고 미국의 이익을 위해 우리는 이들 국가에 그들의 선박들이 안전하게 해협을 빠져나갈 수 있도록 지원하겠다고 약속했다”고 했다.
이어 “나는 우리 측 대표들에게 미국이 최선의 노력을 다해 그들의 선박과 선원들을 해협 밖으로 안전하게 인도할 것이라는 점을 (해당 국가에게) 알릴 것을 지시했다”며 “이 과정, 즉 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’은 중동 시간으로 4일(월요일) 오전에 시작될 예정”이라고 밝혔다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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