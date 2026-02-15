[부고] 김동하 롯데면세점 대표이사 부친상

  동아일보

  입력 2026년 2월 15일 12시 19분

◇김태원 씨 별세·김금자씨 남편상· 동하 롯데면세점 대표이사 동진 은미 씨 부친상·김인선 고미경 씨 시부상·진혁 찬혁 범현 씨 조부상=14일 신촌세브란스병원장례식장, 발인 17일 오전 6시 20분 서울시립승화원. 02-2227-7500
이은택 기자 nabi@donga.com
