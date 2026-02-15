본문으로 바로가기
사람속으로
부고
[부고] 김동하 롯데면세점 대표이사 부친상
동아일보
업데이트
2026-02-15 12:20
2026년 2월 15일 12시 20분
입력
2026-02-15 12:19
2026년 2월 15일 12시 19분
이은택 팀장
◇김태원 씨 별세·김금자씨 남편상· 동하 롯데면세점 대표이사 동진 은미 씨 부친상·김인선 고미경 씨 시부상·진혁 찬혁 범현 씨 조부상=14일 신촌세브란스병원장례식장, 발인 17일 오전 6시 20분 서울시립승화원. 02-2227-7500
부고
이은택 기자 nabi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
