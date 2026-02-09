“北, ‘오징어 게임’ 봤다고 청소년들 처형”

국제앰네스티, 탈북자 25명 인터뷰 북한에서 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’ 등을 시청했다는 이유로 청소년들이 처형되거나 강제노동형에 처해지고 있다는 증언이 나왔다.



7일(현지 시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 인권단체인 국제앰네스티는 2012∼2020년 중 북한을 탈출한 주민 25명을 대상으로 한 심층 인터뷰를 토대로 최근 보고서를 작성했다. 이 보고서에는 북한의 10대 청소년들도 한국 콘텐츠를 접했다는 이유로 공개 처형되거나 노동수용소로 보내졌다는 증언이 담겼다. 특히 중국 국경과 가까운 양강도에서 ‘오징어 게임’을 시청했다는 이유로 고등학생을 포함한 일부 주민들이 처형됐다는 내용도 포함됐다. 자유아시아방송(RFA)도 2021년 함경북도에서 해당 콘텐츠를 유포한 혐의로 사형이 집행된 사례를 보도한 바 있다. 국제앰네스티는 “여러 자료를 종합해 보면, 해당 콘텐츠와 관련해 처형이 여러 건 있었을 것으로 보인다”고 분석했다. 또 보고서는 한국 드라마·영화·음악을 시청하거나 소지할 경우에도 5∼15년의 강제노동형에 처해질 수 있다고도 전했다.





