이라크 침공 주도 ‘네오콘’의 상징 딕 체니 별세

北-이란 등 ‘악의 축’에 초강경 정책
부시 행정부 2인자로 실권 행사
공화당 주류 아닌 트럼프와는 불화

조지 W 부시 전 미국 행정부(2001년 1월∼2009년 1월)의 2인자였고, 미국의 이라크 침공 및 테러와의 전쟁 등을 사실상 지휘했다는 평가를 받는 딕 체니 전 미국 부통령(사진)이 3일(현지 시간) 사망했다고 유족들이 밝혔다. 향년 84세. 정확한 사인은 공개되지 않았으나 생전 심장 질환을 앓았던 것으로 알려졌다.

체니 전 부통령은 부시 행정부 당시 ‘악의 축’으로 불린 북한 이라크 이란 등에 대한 초강경 정책을 이끌며 신(新)보수주의자, 즉 ‘네오콘(Neo conservative) 거두로 불렸다. 집권 공화당의 주류와 거리가 있는 도널드 트럼프 대통령과는 내내 불화했다. 지난해 대선에서도 민주당 대선 후보인 카멀라 해리스 전 부통령에게 투표할 것이라고 밝혔다.

체니 전 부통령은 1941년 네브래스카주 링컨에서 태어났다. 예일대에 입학했지만 학업 부진 및 품행 불량으로 퇴학당했다. 이후 와이오밍대에 입학해 정치학 학·석사 학위를 취득했고, 1978년 와이오밍주 하원의원이 됐다. 이후 제럴드 포드 전 대통령의 백악관 비서실장, 조지 H W 부시 전 행정부의 국방장관 등을 지내며 승승장구했다. 빌 클린턴 전 행정부 시절에는 대형 방산기업 핼리버턴의 최고경영자(CEO)를 지냈다.

그는 부통령 시절 안보 분야를 중심으로 막강한 영향력을 행사했다. ‘악의 축’ 국가에 대대적인 압박 정책을 펼쳤고, 아프가니스탄 전쟁과 이라크 전쟁 등을 주도했다. 두 전쟁에서 모두 그는 핵심 기획자 중 한 명이란 평가를 받고 있다. 배우 크리스천 베일이 체니 전 부통령을 연기한 2018년작 ‘바이스(Vice)’에서도 그는 막강한 영향력을 행사하는 부통령으로 묘사된다. 다만 두 전쟁이 모두 사실상 실패로 끝나면서 퇴임 후 그에 대한 평가도 상당히 나빠졌다.

유족으로는 정치 행보에 막강한 영향을 끼친 동갑내기 부인 린(84), 장녀 리즈(59), 차녀 메리(56)가 있다. 린은 로널드 레이건 전 행정부의 보건복지부 차관, 조지 H W 부시 행정부의 문화재청장 등을 지내며 남편과 함께 ‘워싱턴의 파워커플’로 불렸다. 리즈는 한때 부친과 마찬가지로 공화당 하원의원이었지만 트럼프 대통령의 2020년 대선 패배, 트럼프 지지층의 의회 난입 등을 거치며 트럼프 대통령과 완전히 결별했다.

안규영 기자 kyu0@donga.com
