[알립니다]제65회 동아음악콩쿠르 본선 연주회 19∼21일 열려

국내 음악계 최고 권위의 등용문인 제65회 동아음악콩쿠르의 본선 연주회가 19∼21일 서울아트센터 도암홀에서 열립니다. 이번 연주회에는 8개 부문 총 286명의 참가자 가운데 1, 2차 예선을 통과한 28명이 무대에 올라 기량을 겨룹니다.
각 부문 수상자에게는 상금과 함께 정훈모기념상(여자성악 1위), 이인범기념상(남자성악 1위), 한인하기념상(피아노 1위), 로뎀우드윈드상(오보에 1위), 이종오바순상(바순 1위), 베토벤소나타상(피아노 2차 예선 베토벤 소나타 최우수 연주자), 이임수클라리넷상(클라리넷 1위), 이윤정오보에상(오보에 1, 2위) 등 국내외 음악계에서 제공하는 다양한 부상이 수여됩니다.
또한 올해는 김순남작곡상(작곡 1위)과 TIMF 앙상블상(작곡 1위), 곽정선바순상(바순 1위) 등의 부상도 신설됐습니다. 미래 K클래식을 이끌어갈 음악인들의 경연장이 될 이번 연주회에 많은 관심을 바랍니다.
● 본선 일정 ▽10월 19일(일) △클라리넷: 오후 1시 △오보에: 오후 4시 △작곡: 오후 6시 ▽10월 20일(월) △바순: 오후 1시 △피아노: 오후 3시 ▽10월 21일(화) △플루트: 낮 12시 △여자성악: 오후 2시 △남자성악: 오후 2시 45분 ※각 부문 출연자 명단은 동아음악콩쿠르 홈페이지(www.donga.com/concours/music/) 참조
