이혜훈 세 아들, 취업전 친척회사 주식 10억씩 증여받아

친할머니가 비상장 주식 증여
‘증여세 각각 4322만원 납부’ 신고
野 “미취업자 엄마찬스 의심” 공세
이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 세 아들이 친할머니로부터 각각 10억 원대의 비상장 친척회사 주식을 증여받은 것으로 나타났다. 국민의힘은 “상속 규모가 국민 눈높이에 맞지 않는다”면서 증여세 대납 의혹을 제기했다.
6일 국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면 이 후보자의 세 아들은 2016, 2021년 등 두 차례에 걸쳐 친척이 운영하는 반도체 장비 제조업체 ‘케이에스엠’ 주식을 각각 800주(평가액 10억3871만 원) 증여받았다. 증여자는 이들의 할머니이자 이 후보자의 시어머니인 이모 씨다. 이에 따라 장남(35)은 17억124만 원, 차남(33)은 17억1419만 원, 삼남(29)은 12억5731만 원의 재산을 보유했다고 신고했다.
이 후보자는 세 아들이 2021년 증여세를 각각 4322만 원씩 납부한 내역을 신고했다. 하지만 국민의힘은 당시 모두 취업 전이었던 만큼 증여세를 이 후보자 등이 대납했을 가능성이 있다고 주장하고 있다. 박수영 의원은 이날 당 원내대책회의에서 “무슨 돈으로 이렇게 많은 증여세를 냈는가. 증여세의 원천이 혹시 ‘엄마 찬스’였는가”라며 자진 사퇴를 촉구했다. 이 후보자 측은 “내야 될 모든 세금을 완납하였다”는 입장을 밝혔다.
이 후보자 차남은 지난해 이 씨로부터 서울 동대문구 재개발구역 주택 1채(2억2600만 원)도 증여받은 것으로 나타났다. 장남이 미국 대학에서 박사과정 중이던 2020년 아버지 김영세 연세대 경제학부 교수를 교신저자로 한 논문을 발표한 것에 대해서도 야권에선 ‘아빠 찬스’ 아니냐는 지적이 나왔다.
이 씨가 재단 이사장을 지낸 울산 소재 장애인 복지시설 직원들이 이 후보자가 출마한 2010년 한나라당(국민의힘 전신) 전당대회 선거운동에 동원됐다는 의혹도 제기됐다. 이 시설 관계자는 당시 홈페이지 공지사항에서 이 후보자를 ‘이사장님 큰며느리’로 지칭하며 전당대회 출마를 안내했고, 한나라당 전국 대의원 명부를 첨부하며 “부모 및 친척, 지인들에게 연락하여 명부 속에 알고 있는 대의원들이 있으면 연락하라”고 쓴 것으로 확인됐다. 같은 날 다른 관계자는 당시 부산에서 열린 전당대회 합동연설회에 ‘현장학습’을 간다며 참여 직원 명단을 공지하기도 했다. 두 글은 현재 삭제된 상태다.
국민의힘 관계자는 “민감한 당원 정보인 선거인단(대의원) 명부가 외부 기관에 공공연하게 유출된 것은 심각한 문제”라고 지적했다. 당시 한나라당 당규에도 “후보자는 (선거인단 명부) 사본이 대외적으로 유출되지 않도록 특별히 주의해야 한다”고 명시돼 있었다. 이 후보자 측 관계자는 “당시 대의원명부를 활용한 선거운동이 실행에 옮겨지진 않은 것으로 확인했다”고 밝혔다.
