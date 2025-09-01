왕관 쓴 멜라니아-뉴섬… 美정치권 풍자밈 확산

패션지 표지 모델 불발된 멜라니아
가상 표지 이미지로 지지-조롱 확산
뉴섬엔 ‘미국의 왕’이란 문구 달려
도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사(55)가 유명 패션지 ‘배니티 페어’ 표지 모델로 검토됐으나 편집진의 내부 반발로 이뤄지지 못했다는 보도가 나온 가운데 정치 성향에 따라 멜라니아 여사가 모델로 나오는 가상 표지 이미지를 게시해 지지를 밝히거나, 반대로 이를 조롱하고 비꼬는 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠)이 확산되고 있다.
지난달 29일(현지 시간) 미국 폭스뉴스 등에 따르면, 최근 배니티 페어 수뇌부가 멜라니아 여사를 새 표지 모델로 검토했지만 상당수 직원이 반발해 성사되지 못했다.
해당 보도가 나온 후 트럼프 대통령 지지자들을 중심으로 멜라니아 여사가 모델로 등장하는 가상의 배니티 페어 표지를 인용하고 게시하는 움직임이 확산됐다. 해당 표지의 이미지 출처는 명확하지 않지만 이를 최초 공개하고 확산시킨 곳은 우익 성향 유튜브 채널 ‘더 넥스트 네트워크’로 파악된다. 해당 채널은 지난달 28일 이 이미지를 공개했다. 인공지능(AI)이 생성한 것으로 추정되는 해당 가상 표지 이미지엔 ‘미국의 여왕’이라는 제목이 붙었다.
한편 트럼프 대통령과 여러 정책에서 충돌하고 있는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사(58) 또한 트럼프 대통령을 패러디한 표지를 제작해 공식 소셜미디어 계정에 올렸다. 왕관을 쓴 뉴섬 주지사 밑에 ‘미국의 왕’이라는 문구가 달려 있다.
