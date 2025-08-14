[데스크가 만난 사람]“눈물로 번 엔화 ‘한강의 기적’ 밑거름… 광복 80주년에 재조명됐으면”

80주년 광복절 앞두고 만난 김이중 민단 단장
재일교포 차별과 냉대 속에서 번 돈 한국에 보내 경제 발전 마중물 돼
한일 관계 개선, 혐한시위 줄었지만 ‘일본인 퍼스트’ 등 日극우 약진 우려
교포사회, 사망-귀화로 절반 줄어… 日, 재일교포에게 참정권 허용하길
《한국에서 정권이 바뀔 때마다 재일교포 사회는 극심한 부침을 겪었다. 한일 관계가 악화됐을 때 일본 우익들은 도쿄의 주일 한국대사관에서 시위를 한 뒤, 차로 3분 거리인 재일본대한민국민단(민단) 중앙본부 건물까지 몰려와 시위를 이어갔다. 신주쿠, 신오쿠보 등 한인 밀집 지역에선 ‘헤이트 스피치’(혐오 발언 및 시위) 행사가 열려 험악한 분위기도 조성됐다. 하지만 이런 상황에서도 한국 국적을 유지하고 살아가는 재일교포들이 있다. ‘협정(특별)영주권’을 받은 약 25만4000명(2023년 12월 기준)은 광복 이전에 일본에 거주하던 사람들과 그 자손들로 광복 후 80년의 변화를 경험해온 사람들이다. 다만 특별영주자 수는 2000년대 초만 해도 50만여 명이었지만 지금은 사망, 귀화 등으로 절반 수준으로 줄었다. 그만큼 재일교포 사회에서도 ‘광복의 기억’은 조금씩 희미해지고 있다. 최근 몇 년 새 한일 관계가 개선되며 일본 내 혐한 발언은 줄었다. 하지만 지난달 참의원(상원) 선거에서 ‘일본인 퍼스트’를 앞세운 극우 성향의 참정당이 크게 약진했다. 재일교포들의 걱정도 다시 커지고 있다. 광복절을 이틀 앞둔 13일 도쿄 미나토구의 민단 중앙본부에서 김이중 민단 중앙본부 단장(66)을 만났다. 그에게서 광복 80주년을 맞은 재일교포 사회와 이재명 대통령의 첫 일본 방문에 관한 기대를 들어봤다.》
―민단 주최로 도쿄에서도 광복절 80주년 행사가 열린다.
“15일 도쿄 고토(江東)구 공회당에서 여는데 2000여 명이 참석할 예정이다. 일본 의원들도 여야에서 총 7명 정도 온다. 준비를 많이 한 행사다. 그런데 정작 내가 참석을 못 하는 상황이 됐다. 같은 날 한국에서 이 대통령의 ‘국민임명식’이 열리는데 초청을 받았다. 민단 내에서 ‘그래도 도쿄 행사에 참석해야 하는 것 아니냐’는 얘기도 있었지만 여러 의견을 들은 결과 한국에 가기로 했다.”
―지난달 6월 도쿄에서 열린 한일국교정상화 60주년 행사는 크게 치러졌다.
“일본 전현직 총리 4명이 행사에 참석한 것을 보고 놀랐다. 특히 이시바 시게루(石破茂) 총리가 캐나다에서 귀국한 지 하루도 안 돼 행사에 참석한 건 정말 특별한 일이라고 주위에서도 얘기했다. 이시바 총리가 한일 관계를 발전시키려는 의지가 강하다는 것을 잘 보여준 것 같다.” ―이 대통령이 23일 방일할 예정이다.
“지난주 한국에서 특사가 온다는 얘기도 있었는데 특사는 오지 않고, 이 대통령이 오는 것 같다. 앞서 외교부 장관도 그랬고, 대통령도 미국 가기 전에 일본을 찾는 건데 한일 관계에 큰 의미가 있다고 본다. 다만 첫 방일인데 주일대사가 있어야 일본 측과도 사전 준비가 잘될 텐데 지금 공석이라 걱정되는 부분도 있다.”
―한국 정권 따라 재일교포 사회도 영향을 많이 받아 왔는데….
“한일 관계가 안 좋으면 극우들이 활개를 친다. 시위도 많고, 트럭 몰고 민단 앞에도 찾아오고 그런다. 특히 한인들이 신주쿠, 신오쿠보에 몰려 살고, 사업도 많이 해서 그런 곳에서 혐한 시위가 열리면 타격을 많이 받을 수밖에 없다.”
―이재명 정부가 처음 들어선다고 했을 때 걱정은 없었나.
“다른 얘기를 하나 하고 싶다. 지난달 스가 요시히데(菅義偉) 전 총리(일한의원연맹 회장)가 한국에 가서 이 대통령을 만나지 않았나. 그 자리에 배석한 사람에게서 들었는데 이 대통령이 스가 전 총리에게 ‘내가 대통령이 된 후 일본에서 불안감이 많이 있다는 소문을 듣고 있다. 그런데 전혀 걱정하지 마시라. 그렇게 안 하고 좀 잘할 테니까 걱정 마시라’고 말했다고 한다. 그 말씀대로 대통령이 해주시면 좋겠다.”
―요즘 한일 관계는 어떻게 보나.
“상상하기 힘들 정도로 서로 호감도가 높아졌고, 소통도 활발해졌다. 정치 때문에 이런 흐름이 깨져서는 안 된다. 한일 각자 내부적인 어려움이 있겠지만 더 소통했으면 한다. 민단 단장으로서 일본에 사는 한국인들이 마음 편히 살 수 있는 분위기가 이어졌으면 좋겠다. 과거사는 과거사, 미래 협력은 미래 협력으로 따로 생각하면 좋겠다. 과거에만 매몰돼 있으면 앞으로 나아가기 힘들지 않나.”
―광복 후 80년이 흘렀다. 재일교포 사회도 많이 변했을 텐데….
“내가 제일교포 3세다. 1, 2세대를 지나 지금은 3세대, 4세대, 그 이상으로도 이어지고 있다. 특별영주자도 20만 명대 후반 정도로 줄어든 상황이다. 귀화자도 늘고 있다. 결혼을 해야 하는데 한국인 만날 기회가 적으니 일본인하고 하게 되고 귀화하게 된다. 또한 열심히 노력해서 일본의 고위 공무원 등의 기회를 갖게 돼 귀화하는 경우도 있다.”
―재일교포들이 모국에 많은 도움을 줬다.
“재일교포 1, 2세들의 애국심은 정말 대단했다. 차별과 냉대 속에서 피와 땀과 눈물로 엔화를 벌었고, 가난한 모국과 가족을 위해 큰돈을 송금했다. 구로공단(현 서울디지털산업단지)은 재일교포 기업인들이 박정희 전 대통령에게 건의해서 시작됐다. 당시 재일교포 기업인 18개 업체가 투자를 하고 기술과 경영 노하우를 전하면서 구미공단, 마산수출자유구역, 안산반월공단 조성으로 이어졌다. 한강의 기적을 연출하는 마중물 역할을 한 것이다. 또 일본의 한국 공관 10개 가운데 9개가 재일교포들의 돈으로 만들어졌다. 요즘 돈으로 환산하면 자그마치 5조 원에 이른다. 1988년 서울 올림픽 때는 100억 엔을 기부했다. 밝혀진 게 이 정도다. 알려지지 않고 한국으로 간 돈은 더 많을 것이다.”
―어떻게 이런 일이 가능했을까.
“재일교포 1, 2세대들은 모국과 고향을 마음속에 계속 담고 살았다. 가난한 모국, 고향의 가족과 친인척들이 눈에 밟히지 않았겠나. 그래서 작은 돈이라도 기회가 될 때마다 부친 것 같다. 모국에서도 재일교포들의 이런 마음과 기여를 재조명해 주셨으면 한다.” ―요즘 재일교포 4, 5세대는 어떤가.
“정치도 역사도 희미해진 자유로운 세대 아닌가. 한국에 대한 관심도 누가 알려주기보다는 대중문화를 접하면서 가지게 되는 것 같더라. 가령 엄마가 한국 드라마를 보니까 자연스레 한국어를 익히고, 문화에 관심이 커지면 한국 친구도 사귀는 식인 것 같다. 민단에서도 재일교포 어린이와 청소년을 대상으로 한국에 직접 가서 한국 역사와 문화를 배우는 ‘잼버리 행사’를 진행하고 있다. 자주 만나고 교류하고 관심을 높이는 게 중요한 것 같다.” ―자녀가 아들 3명이라고 들었다. 재일교포 4세인데 차별은 없었나.
“차별은 크게 없었고, 사실 우리 애들은 한국 이름 그대로 일본 학교를 졸업했다. 그런데 첫째 아이가 초등학교 4학년 때 집에 돌아와 ‘왜 내 이름만 다른 애들하고 다르냐’고 물었다. 그래서 아이 엄마가 ‘네 이름이 그것밖에 없는데 어떡하냐’고 말해줬다더라. 나는 일본 이름이 있지만 몇 년 전부터는 한국 이름만 쓴다.”
―극우 성향 참정당이 지난달 20일 참의원 선거에서 약진했는데….
“사실 헤이트 스피치가 지금 거의 사라진 상황에서 ‘일본인 퍼스트’를 주장하는 참정당이 부각되는 것에 대해 솔직히 화도 나고 걱정도 된다. 특히 제도권 정당에서 외국인 차별 발언이 나오고, 여기에 일본인 일부가 호응하는 상황이 이해가 안 된다. 기회가 된다면 참정당의 가미야 소헤이(神谷宗幣) 대표를 만나 얘기를 나눠 보고 싶다.”
가미야 대표는 지난달 18일 참정당 유세 때 ‘조센진’의 줄임말로, 한국인을 비하할 때 자주 쓰이는 ‘존(チョン)’이라는 용어를 사용했다. 그는 사과했지만 재일교포들 사이에선 여전히 충격적인 사건으로 인식되고 있다.
―왜 참정당이 부각됐나.
“일본 젊은이들에게 정치는 관심 밖의 것이었는데 참정당은 유튜브나 소셜네트워크서비스(SNS)로 자극적인 선거 운동을 펼치며 화제가 됐다. 일본 젊은이들이 정치에 관심을 갖는 것은 좋지만 참정당의 차별과 혐오 메시지가 문제다. 영향력이 커진 참정당이 실제 어떻게 정책을 구현할지 지켜볼 것이다.”
―지금 재일교포들이 일본 사회에서 살아가는 데 가장 필요한 건 무엇인가.
“일본에서 몇 대째 살고 있지만 참정권이 없다는 게 아쉽다. 교포들 사이에서 가장 개선해야 할 사항으로 꼽힌다. 사실 선거철이면 일본 정당 관계자들이 민단에도 온다. 하지만 민단에서 일하는 일본인 직원 표를 의식한 방문이다. 일본 사회에서 인정받으려면 참정권이 필요하다.”
재일교포 참정권은 1998년 10월 당시 김대중 대통령이 방일해 오부치 게이조(小渕恵三) 총리를 만날 때 관련 논의가 이뤄졌다. 하지만 일본 자민당이 ‘한국이 한국 거주 일본인에게 참정권을 부여하고 있지 않은 상황에서 재일교포에게 참정권을 부여하는 건 인정할 수 없다’고 상호주의 원칙을 내세워 무산됐다. 국내 외국인 투표권은 노무현 정부 때인 2005년 일본 정부의 재일교포 참정권 부여 등을 감안해 처음 도입이 결정됐고, 2006년 지방선거부터 적용했다. 하지만 일본 정부는 아직 재일교포에게 참정권을 주지 않고 있다.
―일본 정부에 참정권을 요구할 생각인가.
“5월에 아소 다로(麻生太郞) 전 총리와 식사할 기회가 있어 지방선거 참정권 문제를 이야기했다. 일반영주자(외국인이 10년 이상 일본 체류 등 조건 충족 시 신청 가능)까지는 어려울 수 있으니 먼저 특별영주자에게 참정권을 허용하면 좋겠다고 생각한다. 과거 일본 정부가 특별영주자에게 참정권을 주는 것을 전향적으로 검토한 적도 있다. 한국에서도 관심을 가져주면 좋겠다.”
김이중 재일본대한민국민단 중앙본부 단장
△1959년 가나가와현 가와사키시 출생 △1984년 간토가쿠인대 졸업 △1999년 한국가나가와청년회의소 회장 △2006년 민단 가나가와현본부 감찰위원장 공익재단법인 가나가와한국총합교육원 이사 △2012년 요코하마행은신용조합 이사 민단 가나가와현본부 단장 △2018년 동경한국학교 이사(현재) 민단 중앙본부 부단장 △2024년 민단 중앙본부 단장(현재)
