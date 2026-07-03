“의료영상 CD 없는 병원 만든다”… 레몬헬스케어, ‘마이스캔뷰’ 론칭

MRI·CT·X-ray 스마트폰 클라우드에 쏙… 동국대일산병원서 오늘부터 첫 가동
1,300만 앱 인프라 기반, 향후 의료 AI 및 디지털 치료제 연계 생태계 구축 전망
환자가 자신의 의료데이터를 주도적으로 관리하고 활용하는 ‘환자 중심의 의료 마이데이터’ 시대가 본격화되고 있다. 진료기록과 건강검진 결과에 이어 그동안 디지털 전환의 난제로 꼽혔던 CD 형태의 대용량 의료영상까지 스마트폰 연계가 가능해지면서, 환자 중심의 맞춤형 헬스케어 생태계 구축이 한층 빨라질 전망이다.
레몬헬스케어는 MRI·CT·X-ray 등 의료영상을 스마트폰으로 발급받아 보관·공유할 수 있는 모바일 의료영상 서비스 ‘마이스캔뷰(MyScanView)’를 상용화하고, 첫 적용 병원인 동국대학교일산병원에서 오늘(3일)부터 실제 환자를 대상으로 서비스를 운영한다고 밝혔다.
기존에는 타 병원 제출용 의료영상을 받으려면 환자가 직접 병원을 방문해 CD나 DVD 형태로 발급받아야 했다. 이로 인해 거동이 불편한 중증 환자나 지방 거주 환자들은 장거리 이동, 대기시간, 교통비 부담을 겪었으며, 영상 미준비로 동일한 검사를 중복 시행하는 사례도 있었다. 일부 병원의 온라인 신청 서비스 역시 최종 수령은 CD 형태로 이루어져 방문이나 우편이 필요한 경우가 많았다. 정부도 진료정보교류 시스템 기반의 시범사업을 통해 디지털 전환을 추진 중인 가운데, 마이스캔뷰는 이를 환자가 직접 체감할 수 있는 상용 모바일 서비스 형태로 구현했다.
서비스 이용 시 환자는 모바일로 영상을 신청해 클라우드 기반 개인 보관함에 저장할 수 있다. 저장된 영상은 보안 URL을 통해 타 기관으로 전송·공유가 가능하며 웹 뷰어 조회, 다운로드 기능도 제공되어 병원 재방문이나 CD 분실에 따른 불편을 대폭 줄여줄 것으로 기대된다. 병원 측도 기존 PACS(의료영상저장전송시스템) 담당 부서의 수작업 승인 업무를 자동화하고 대용량 영상을 빠르게 전송할 수 있어 업무 효율성을 높일 수 있다. 특히 인피니트헬스케어, 메디칼스탠다드 등 국내 주요 PACS 기업 시스템과 연동되어 병원이 기존 핵심 인프라를 대대적으로 변경하지 않고도 효율적으로 도입할 수 있는 것이 특징이다.
의료영상은 환자 개인의 PHR(Personal Health Record)과 연계되어 다양한 의료정보와 통합 관리될 수 있도록 설계됐다. 레몬헬스케어는 이를 바탕으로 향후 의료 AI, 정밀의료, 디지털 치료제, 데이터 거래 플랫폼 등과의 연계를 추진할 계획이다. 의료영상은 국제 표준인 DICOM 규격을 기반으로 하는 만큼, 기관 간 연계성과 보안 체계 확보에도 만전을 기했다.
홍병진 레몬헬스케어 대표는 “마이스캔뷰는 환자가 필요할 때 의료영상을 자유롭게 활용하도록 돕는 서비스”라며 “동국대일산병원을 시작으로 적용 병원을 확대해 의료영상 CD가 없는 진료 환경을 조성해 나가고, 의료 AI 및 데이터 산업과 연계하는 실시간 양방향 의료데이터 중계 플랫폼 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
한편, 레몬헬스케어는 서울대병원, 세브란스병원 등 전국 주요 상급종합병원 및 종합병원과 연결된 스마트병원 플랫폼 기업이다. 환자용 앱 ‘레몬케어’의 누적 다운로드는 1,300만 건을 넘어섰으며, 최근 보험개발원의 ‘실손24’ 인프라 구축·운영을 맡는 등 의료데이터 중계 인프라를 기반으로 환자 중심의 의료데이터 생태계 확대를 이어가고 있다.
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