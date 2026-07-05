LG유플러스, 해외 무료통화 서비스 출시… 日 시작 100개국 확대 계획

LG유플러스는 일본을 시작으로 해외 무료 통화 서비스 ‘익시오(ixi-O) 로밍콜’ 서비스를 출시한다고 5일 밝혔다.
익시오 로밍콜은 AI 통화앱 ‘익시오(ixi-O)’ 이용 고객이 U+ 로밍 요금제 가입 또는 Wi-Fi 환경에서 음성 통화를 이용할 경우 국제 통화요금 부담 없이 사용할 수 있도록 설계한 서비스다. 일반 전화가 아니라 인터넷(Wi‑Fi/모바일 데이터)을 사용하는 모바일VoIP 통화이기 때문에 환경에 따라 사실상 무료로 이용할 수 있다는 장점이 있다.
LG유플러스는 이번 서비스를 해외여행이나 출장 시 발생하는 통화요금 부담을 줄이고, 국내와 유사한 통화 환경을 제공하기 위해 기획했다. 해외 체류 중에도 국내에 있는 가족, 지인, 업무 관계자와 부담 없이 통화할 수 있는 환경을 제공하겠다는 것이다.
이는 LG유플러스가 올해 초 최근 1년 내 로밍 서비스를 이용한 고객을 대상으로 진행한 정성 조사와 고객경험(NPS) 분석 결과에 따른 것이기도 하다. 김대호 LG유플러스 Consumer부문 AI사업그룹 AI프로덕트트라이브 담당은 “고객의 목소리에서부터 시작한 서비스다. 고객들 사이에서 로밍 서비스 품질보다도 요금 얘기가 많았다. 요금이 부담스러운 것을 넘어서 얼마나 부담해야 할지 모른다는 것에 대한 불안감이었다”고 설명했다. 실제로 해외에서는 요금 부담과 이용 불확실성으로 음성 통화를 자제하고 메신저 통화를 대체 사용하는 경향이 뚜렷하게 나타났다.
특히 LG유플러스는 이번 서비스를 출시하면서 국내와 유사한 수준의 이용 경험을 제공하는 데 중점을 뒀다. 해외 통신사와 협력해 품질 점검을 진행, 로밍 환경에서도 안정적인 통화품질을 확보하고 익시오 주요 기능이 원활하게 작동하는지 사전에 검증했다.
LG유플러스는 일본을 시작으로 반기 내 글로벌 약 100개국으로 서비스 제공 국가를 순차 확대한다는 계획이다. 특히 국가별 네트워크 환경에 따른 통화품질 차이를 고려해 동남아, 중국, 유럽 등 한국인 이용 수요가 높은 지역을 중심으로 서비스 안정성을 점검하며 단계적으로 확대한다는 방침이다.
최윤호 LG유플러스 AI사업그룹장(상무)은 “익시오 로밍콜은 해외에서도 국내에서 사용하던 통화 경험을 이어갈 수 있도록 설계한 서비스”라며 “앞으로도 로밍 환경을 포함해 고객이 국내외 어디서든 부담 없이 통화하고 안전하게 서비스를 이용할 수 있도록 AI 기반 통화 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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