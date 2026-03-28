“혈당 낮추는 식사법? 채소와 고기 먼저, 밥은 나중에!”[베스트 닥터의 베스트 건강법]

● 식사량을 줄여 소식(小食)한다



● 음식을 천천히 먹는 습관을 들인다



● 소화 속도를 늦추기 위해 식이섬유가 풍부한 음식을 먼저 먹는다



● 채소류, 단백질, 탄수화물 순서대로 식사한다



● 가공된 것보다는 덜 가공된 음식을 먹는다



● 과일을 주스 형태로 마시지 않고 씹어 먹는다



● 식후에는 짧게라도 반드시 운동한다



● 연속 혈당측정기를 사용할 경우 식후 혈당이 140mg/dL을 넘으면 병원에 간다



● 스트레스를 덜 받도록 생활을 관리한다



● 충분한 수면은 혈당 관리에 도움이 되니 푹 자자



자료: 조영민 서울대병원 내분비대사내과 교수