이란 의회 ‘트럼프 암살에 870억원 현상금’ 입법 검토

이란 의회가 도널드 트럼프 미국 대통령을 암살하는 개인이나 단체에 5000만 유로(약 870억 원)를 지급하는 법안을 검토 중이라는 외신 보도가 나왔다. 미국과 이스라엘의 이란 지도부 암살에 대한 보복으로 풀이된다.
14일(현지 시간) 이란 이란인터내셔널(INT)에 따르면 이란 의회는 트럼프 대통령 암살 시 5000만 유로 현상금을 지급하는 법안을 검토 중이다.
에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책위원장은 국영TV와 인터뷰에서 이란 의원들이 3월부터 ‘군과 안보군의 대응 조치’에 관한 법안을 포함해 여러 법안을 준비했다고 밝혔다.
아지지 위원장은 “우리는 미국의 사악한 대통령, 불길하고 수치스러운 시오니스트 총리, 중부사령부 사령관이 표적이 돼 상응하는 조치를 받을 것”이라고 말했다. 이어 “이것은 우리의 권리”라면서 “우리 최고지도자가 순교했듯이, 미국 대통령은 모든 무슬림이 상대해야 할 대상”이라고 덧붙였다.
또 해당 법안이 “어떠한 개인이나 법인, 단체가 이러한 종교적, 이념적 임무를 수행할 경우 정부는 5000만 유로를 지급해야 한다”고 규정하고 있다고 전했다.
매체에 따르면 3월 이란 정부는 휴대전화 사용자들에게 ‘트럼프 암살을 위한 캠페인과 모금운동’을 홍보하는 내용이 담긴 문자 메시지를 대량 전송했다.
또 웹사이트를 통해 해당 캠페인에 대한 지지 의사를 밝히고, SMS로 번호를 전송해 참여를 확인해 줄 것을 촉구했다.
테헤란에 본사를 둔 디드반 이란(Didban Iran)은 해당 캠페인이 약 29만 명의 지지자를 확보했으며, 총 모금액은 2500만 달러에 달한다고 보도했다.
이 같은 움직임은 ‘군사작전을 다시 펼칠 수 있다’는 트럼프 대통령의 압박에 대한 맞대응 성격으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이란과의 종전협상이 수차례 결렬되자 군사작전을 재개하는 방안을 신중히 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
미국 CNN은 11일(현지 시간) 트럼프 대통령이 최근 몇주 사이 어느 때보다 대규모 전투 재개를 진지하게 고려하고 있다고 소식통을 인용해 보도했다. 트럼프 대통령은 이란의 종전 협상안에 대해 “완전히 용납할 수 없다“고 표현했다. 또 이란 쪽 종전 제안을 “쓰레기“라고 일축하기도 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0