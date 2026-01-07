운동하면 몸이 에너지 아껴 살 안빠진다? 알고보니 ‘거짓’

연구자들은 “사람의 하루 에너지소비량은 고정돼 있는가, 아니면 운동에 따라 늘어날 수 있는가?”라는 질문에 집중했다.
이를 검증하기 위해 19~63세 성인 75명을 대상으로, 거의 움직이지 않는 사람부터 울트라마라톤 선수에 이르기까지 매우 다양한 활동 수준을 비교했다.
활동량과 그에 따른 에너지 소모량도 정밀하게 측정했다.
참가자들은 특수한 동위원소가 섞인 물을 마신 뒤 2주 동안 소변을 제공했고, 연구진은 이를 통해 몸에서 실제로 얼마나 많은 이산화탄소가 생성됐는지 파악했다. 사람이 에너지를 쓰면(열량을 소모하면) 반드시 이산화탄소를 만들어 낸다. 그래서 이산화탄소 생성량을 알면 하루 동안 쓴 칼로리를 거의 정확하게 계산할 수 있다.
그 결과 명확한 흐름이 포착됐다. 신체활동이 많을수록 하루 총 에너지소비량(TEE)은 선형적으로 증가했다. 운동량이 늘어도 기초대사량, 면역 기능, 생식·갑상선 기능에서 에너지를 줄인 흔적은 나타나지 않았다.
“우리 연구는 체성분과 관계없이 신체 활동량이 많을수록 칼로리 소모가 증가하며, 이러한 증가는 몸이 다른 기능에서 에너지 소비를 줄여 상쇄(보상)하지 않는다는 사실을 보여줬다”라고 이번 연구의 책임연구자인 버지니아공대 인간영양·식품·운동학과 케빈 데이비 교수가 설명했다.
연구진은 적어도 일상적인 조건에서는, 몸을 더 움직일수록 더 많은 에너지를 쓰는 것으로 보인다고 밝혔다.
왜 ‘운동해도 살 안 빠진다’라는 말이 퍼졌을까?
그렇다면 총 에너지소비량은 일정 수준에서 제한돼 신체활동이 증가해도 체중 감량 효과는 매우 적다는 오해는 왜 생겼을까.
연구진은 그 이유로 ‘에너지 부족 상태’를 지목했다.
운동량은 많지만 섭취 열량이 지나치게 적은 경우, 몸은 생존을 위해 실제로 에너지를 아끼는 모드로 들어갈 수 있다. 일부 과거 연구에서 관찰된 ‘상쇄 현상’은 이런 극단적인 상황이 반영됐을 가능성이 크다는 것이다.
이번 연구의 참가자들은 모두 충분한 영양을 섭취한 상태였다. 이 조건에서는 몸이 운동했다고 해서 다른 곳에서 에너지 지출을 줄이지 않았다는 점이 확인됐다.
제1 저자인 버지니아공대 크리스틴 하워드 박사는 “보상이 나타난다면, 그것은 운동 자체의 문제가 아니라 과소 섭취 상황일 가능성이 높다”라고 밝혔다. 즉, 섭취 열량이 부족하면, 몸이 극한 상황으로 인식해 신체활동으로 소모한 에너지를 다른 데서 줄이는 방식으로 보상함으로써 총에너지 소모량을 유지하려 한다는 것이다. 활동량 많은 사람, 앉아서 생활하는 시간 적어
이번 연구에서는 활동량이 많은 사람일수록 앉아 있는 시간 자체가 짧다는 사실도 드러났다.
간단히 말해 활동량이 많은 사람은 하루 전체에 걸쳐 장시간 가만히 앉아 있는 시간이 적고 더 많이 움직이는 생활 습관을 보였다.
체중 감량의 열쇠는 여전히 ‘운동 + 섭취 조절’
연구진은 이번 결과가 “운동만 하면 무조건 살이 빠진다”라는 의미는 아니라고 선을 긋는다. 체중 변화에는 식습관, 수면, 스트레스, 유전 등 여러 요소가 함께 작용한다.
하지만 최소한 한 가지는 분명해졌다.
운동을 하면 몸은 그만큼 실제로 더 많은 에너지를 쓴다. 이번 연구는 ‘에너지 보상’ 이론을 이유로 운동의 가치를 깎아내릴 과학적 근거를 약하게 만들었다.
이를 실생활에 적용하면, 체중 감량을 위해서는 칼로리를 극단적으로 줄이기보다 충분히 먹으면서 장기간 꾸준히 몸을 움직이는 전략이 더 지속적이고 생리적으로 유리할 수 있음을 시사한다. 다시 말해, 규칙적인 운동을 생활 습관의 일부로 만드는 전략이 가장 효과적일 수 있다는 것이다.
