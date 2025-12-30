광동제약, 아동행복위원회 후원… “미래세대 건강 성장위해 아낌없이 지원”

아동학대예방협회 주관으로 위원회 공식 출범
광동제약은 30일 한국아동학대예방협회와 함께 ‘아동행복위원회’ 발족식을 개최했다고 밝혔다. 이번 기구는 어린이 권익 보호를 위한 전국 단위의 협력 체계 구축을 목표로 출범했다.
초대 위원장에 황선희 과천시의회 부의장 위촉
아동 안전·보호·참여 중심의 전국 단위 사업 추진
교육·안전망 구축 등 사회공헌 활동 확대
발족식은 한국아동학대예방협회 주최, 광동제약 후원으로 진행됐다. 이날 행사에는 협회 이배근 회장과 강동욱 부회장(동국대 법학과 교수), 황선희 과천시의회 부의장, 김태남 민주평통 울산지역회의 부의장 등이 참석했다. 협회는 황선희 부의장을 초대 위원장으로 위촉하며 위원회 출범을 공식화했다.
아동행복위원회는 아동의 생존·보호·발달·참여 등 권리가 조화롭게 보장되는 사회를 조성하기 위해 설립됐다. 위원회는 아동학대와 폭력, 교통사고와 같은 위험 요인을 사전에 예방하고, 어린이가 안전한 환경 속에서 성장할 수 있는 제도적 기반을 마련하는 데 초점을 맞출 예정이다.
향후 주요 사업으로는 ▲아동 안전보호 교육 및 캠페인 ▲어린이 안전시설 확충 ▲지역 맞춤형 보육모델 개발 ▲지역사회 안전망 구축 등이 추진된다. 또한 ‘아동의회’(아동이 직접 정책 의견을 제시하는 제도), ‘어린이 모의투표’, ‘어린이탐정단’ 등 어린이가 적극적으로 참여하는 프로그램을 운영해 스스로 권리를 이해하고 사회 문제를 탐구할 수 있도록 돕는다.
광동제약 관계자는 “위원회 출범을 통해 어린이 보호와 지원 활동을 체계적으로 추진할 수 있는 기반이 마련됐다. 미래세대가 건강하게 성장할 수 있도록 사회적 역할을 지속 강화하겠다”고 말했다.
한편, 광동제약은 미래세대를 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 취약계층 아동·청소년 대상 맞춤형 장학사업, 그룹홈 아동의 정서안정을 위한 회복 프로그램, 환경 인식 개선을 위한 어린이 미술대회 등 다양한 보호·교육 지원 사업을 전개하며 책임 있는 기업 시민으로서의 역할을 실천하고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0