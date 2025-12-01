사향-녹용… 왕족들이 즐기던 ‘겨울 보양차’

우리 몸은 본능적으로 위험을 감지하는 능력을 가지고 있다. 날씨가 더워지거나 추워지면 옷을 얇게 입거나 두껍게 입는데 이는 환경의 변화에 적응하기 위한 우리 몸의 신호인 것이다. 사람이 건강하고 오래 살기 위해서는 이러한 변화에 잘 적응하는 동시에 몸의 저항력과 체력을 항상 키워야 한다.
이번에 출시한 ‘공진차’는 급격한 환경 변화 적응에 도움을 주는 방법으로 손색이 없다. 겨울이 지나고 봄이 오거나 여름이 끝나고 겨울이 오면 날씨와 환경이 급격히 바뀐다. 이를 극복하기 위해서는 올바른 식습관과 적절한 운동, 매사를 긍정적으로 바라보며 스트레스를 최소화하는 것이 중요하다고 한다. 특히 날씨가 쌀쌀해지는 환절기에는 몸의 이상을 느낄 때가 많다. 따라서 초겨울부터는 건강관리에 더욱 신경을 써야 한다. 겨울에는 기온이 급격히 내려가 저체온증, 동상, 심뇌혈관 질환의 위험성이 높아진다. 따라서 겨울철 건강관리가 1년 건강의 분수령이 된다는 말도 있다. 예로부터 공진차는 왕실에서 귀한 사람들만 마셨던 차로 유명하다. 몸을 따뜻하게 해주고 기운을 돌게 해주는 데 도움을 준다고 알려져 있다.
공진차는 몸의 기(氣)와 혈(血)의 흐름을 조화시키는 한방차로 유명하다. 주로 기력 회복, 면역력 강화, 혈액순환 개선, 피로 완화를 위해 마신다. 원료는 사향, 녹용, 인삼, 침향, 동충하초, 산수유, 복령, 당귀, 백출, 감초, 구기자 등이다. 몸이 움츠러드는 겨울철에 기와 혈의 흐름을 부드럽게 해주고 정신적인 안정감에 도움을 주는 공진차를 권한다.
댓글 0