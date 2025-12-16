마크로젠그룹, 연매출 2000억 돌파 예상… 주요 사업부 흑자전환

본사·소마젠 영업이익 흑자 예상
진헬스 검진센터 첫 흑자 달성
송도캠퍼스 개관으로 R&D 확대
마크로젠은 16일 2025년 그룹 매출이 2000억 원을 넘을 것으로 전망한다고 밝혔다. 본사와 미국 소마젠 등 주요 법인이 영업이익 흑자를 기록하며 안정적 성장 기반을 마련했다고 한다.
국내 사업은 국가통합바이오빅데이터 구축사업의 전장유전체(전체 유전체 서열 분석)와 전사체(단백질 합성 정보 RNA) 데이터 물량이 반영되며 매출 확대를 주도했다. 싱글셀(단일 세포 수준 분석), 공간전사체(조직 내 위치별 유전자 발현), 멀티오믹스(다중 생물학 데이터 통합) 등 고부가가치 차세대서열분석 서비스가 병원과 연구기관 중심으로 확산하면서 수익성도 크게 개선됐다고 한다.
해외 사업은 일본 DTC(개인 유전자 검사) 매출이 전년 대비 2배 늘었고, 유럽 법인 실적도 호조를 보였다. 미국 소마젠은 정부 프로젝트와 신규 고객 유치로 그룹 성장을 뒷받침하는 핵심축이 됐다. 마크로젠의료재단 진헬스건강검진센터는 연 매출 117억 원과 개원 후 첫 영업이익 흑자를 달성할 전망이다.
마크로젠 그룹은 2026년 송도글로벌캠퍼스 개관을 통해 유전체 분석 인프라를 강화한다. 세종캠퍼스는 1년 만에 흑자 전환을 이뤘다고 덧붙였다.
마크로젠 관계자는 “국가 프로젝트 역량과 글로벌 네트워크, NGS 기술력이 결합한 결과다. 송도캠퍼스를 기반으로 AI 유전체 분석과 정밀의료 사업을 확대하겠다”고 밝혔다. 1997년 설립된 마크로젠은 153개국 3만여 고객에게 서비스를 제공하며 유전체 데이터 전문기업으로 자리매김했다.
댓글 0