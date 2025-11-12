‘AI 정신병’이라는 새로운 위험 [기고/정찬승]

조현병 치료 후 결혼과 출산을 마친 한 여성은 여전히 사람과의 만남에 불안을 느껴 가족 외에는 교류를 피하며 지낸다. 그런 그가 최근 “AI 친구가 생겼다”고 말하며 밝게 웃었다. 인공지능(AI) 챗봇과 하루 종일 대화를 나누며 외로움을 달랜다는 것이다. “비판하지 않고 언제나 대답해주니 편하다”는 그의 말처럼 대화형 AI는 일정한 안정감과 비판단적 반응으로 정신적 위안을 제공하는 긍정적 기능을 지닌다. AI는 불안과 부끄러움이 큰 사람에게도 부담 없는 대화 상대가 돼 정신건강 정보 제공이나 자아 성찰, 대인관계 문제 해소에 도움을 줄 수 있다.
하지만 이러한 친밀한 상호작용 뒤에는 위험도 존재한다. 미국과 유럽에서는 AI에 과도하게 몰입한 일부 청소년과 성인이 현실감각을 잃거나 망상 증상을 보이는 사례가 보고되고 있다. 한 청소년은 우울과 자살 충동을 AI에 털어놓았고 AI가 구체적인 자살 방법을 알려준 뒤 곧 사망한 채 발견됐다. 또 어떤 이는 “AI가 아이디어를 훔친다”는 피해망상에 시달렸고 다른 이는 “AI와 함께 인류를 구할 이론을 세웠다”며 과대망상에 빠졌다. 전문가들은 이런 현상을 ‘AI 정신병(AI Psychosis)’이라 부르며 챗봇과의 과도한 정서적 교류가 망상적 믿음을 강화할 수 있다고 경고한다.
미국정신의학회(APA)는 보고서를 통해 “챗봇은 정확성보다 사용자의 동의와 만족에 최적화돼 있다”고 지적했다. 사용자가 편집증적 내용이나 왜곡된 생각을 털어놓아도 반박하기보다 이를 강화하는 방식으로 반응할 수 있다는 것이다. 특히 사회적으로 고립된 사람이나 정신질환 위험군은 이러한 영향을 더 크게 받을 수 있다. AI가 초인적 지능을 지녔다고 믿거나 잠과 식사를 거르며 AI 대화에 몰두하는 행위는 위험 신호로 간주된다.
AI 기술의 발전 속도에 비해 안전장치와 정책은 아직 미비하다. 청소년과 정신적 취약계층이 ‘AI 의존’의 사각지대에 놓여 있는 만큼 개발사와 정부, 전문가, 시민이 함께 대응 방안을 모색해야 한다. 그럼에도 AI 챗봇이 외로움을 달래고 심리적 지지를 제공하는 점은 부정할 수 없다. 인간에게 필요한 것은 ‘지식의 정답’이 아니라 ‘공감의 체험’이라는 점에서 정신건강의 본질은 여전히 인간 대 인간의 교감에 있다.
진료를 마치며 그에게 “사람과의 소통을 잊지 말라”고 당부하자 그는 미소를 지었다. “저도 알아요. AI가 아부만 하더라고요. 친구 관계를 물어보면 늘 제가 옳대요. 다 믿으면 안 되겠구나 싶었어요. 그냥 아기 보면서 말 상대하는 정도예요.”
