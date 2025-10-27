백혈병 차현승 “모세혈관 자꾸 터져” 붉은점 빼곡

가수 선미의 댄서로 이름을 알렸던 배우 차현승(34)이 백혈병 투병 중 모세혈관 점상출혈을 겪고 있다고 밝혔다.
● 면역 수치 499…혈소판 급감에 ‘점상출혈’
25일 차현승의 개인 유튜브 채널에는 ‘병원에서 탈출하기’라는 제목의 영상이 올라왔다.
차현승의 피부 곳곳에는 출혈 자국이 있었다. 그는 “혈소판이 떨어지면 모세혈관이 터져 이렇게 점상출혈이 생긴다”며 “혈소판이 5만 이상이면 수혈을 안 받지만, 지금 3만개라 오늘도 하나 더 맞는다”고 전했다.
그의 면역 수치는 499로 낮은 수치를 보였으며, 혈소판 수치도 급격히 하락했다. 며칠 뒤 약 열흘간 잠시 퇴원할 수 있었다. 짧은 퇴원 기간 동안 그는 3.03km를 산책하며 “올해 유일하게 즐긴 여름이었다”고 말했다.
● 병실에서도 운동·명상 이어가
재입원 후에도 병실 안에서 면역력 회복을 위해 스쿼트, 스트레칭, 복도 걷기 등 운동을 이어갔다. 명상으로 마음을 다스리며 시간을 보냈고, 여행 유튜브를 보며 “여행 가고 싶다”고 털어놓았다.
오한으로 체온이 오르락내리락하는 모습도 담겼으며, 영상은 무균실에서 암 병동으로 이동하는 장면으로 마무리됐다.
● 급성백혈병, 조기 치료 시 완치 가능성↑
급성백혈병은 1년 내 90%가 사망할 수 있을 정도로 치명적이지만, 초기에 치료받으면 상당수의 환자가 완치될 수 있다. 원인은 대부분 불분명하지만, 다량의 방사선·벤젠·담배·페인트·제초제 등 화학물질이나 일부 항암제, 약제 노출, 유전적 요인이 위험 요인으로 지목된다.
초기 증상은 △빈혈 △안면창백 △코피 △잇몸출혈 △발열 △식욕부진 △체중감소 △월경 이상 등이 있다. 또 백혈구 수 변화, 혈소판 감소, 잇몸비대, 간·비장·림프절 종대, 뇌출혈 등 합병증이 동반되기도 한다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0