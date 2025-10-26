“눈 흰자 튀어나온 혹” 그냥 둬도 괜찮을까?

거울을 보다가 눈 흰자 위로 노란 혹이 도드라져 보인다면 ‘안와지방탈출’을 의심할 필요가 있다. 겉보기엔 단순한 혹처럼 보여도, 결막 약화로 지방이 밀려 나온 질환이기 때문이다.
● 노화로 결막 약해져 지방 밀려나온다?
김안과병원에 따르면 안와지방탈출은 눈을 감싸는 결막이 약해지면서 그 틈으로 안와(眼窩) 속 지방이 앞으로 돌출되는 현상이다. 주로 노화가 주요 원인으로 꼽히며, 재발 가능성도 높다.
지방의 크기는 개인차가 크다. 눈꺼풀을 들어야 겨우 보이는 경우도 있지만, 심하면 눈을 감을 때 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이에 낄 정도로 돌출되기도 한다. 통증이나 시력 저하가 없기 때문에 대부분 거울을 보다가 우연히 발견한다.
눈 흰자 양쪽에 노란색 혹이 잡히거나 물렁한 덩어리가 느껴진다면 안와지방탈출 가능성이 높다. 정확한 진단을 위해서는 안과에서 세극등현미경 검사나 촉진 검사를 받아야 한다.
증상이 불편하지 않다면 시력에는 큰 영향을 주지 않는다. 다만 안구 건조감이 있다면 인공눈물을 사용해 윤활 작용을 도와주는 것이 좋다.
● 시력에는 문제 없어…미용적 이유로 제거 가능
시력에는 문제가 없지만, 외관상 이유로 제거를 원하는 경우 간단한 수술로 교정할 수 있다. 결막을 절개해 돌출된 지방을 제거하고 봉합하는 방식으로, 수술 시간은 짧고 회복도 빠르다.
수술 후 일시적인 충혈이나 이물감이 생길 수 있으나 대부분 시간이 지나면 호전된다. 지방의 위치와 크기, 결막의 상태에 따라 수술 방법이 달라지므로 개인별 맞춤 진단이 필요하다.
김안과병원 성형안과센터 배경화 전문의는 “지방을 감싸는 막이 약해지며 지방이 돌출되는 것은 노화로 인한 변화다. 불편감이 있거나 미용적으로 개선을 원한다면 수술로 간단히 해결 가능하다”며 경험이 풍부한 의료진에게 상담할 것을 권장했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
