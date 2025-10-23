핸즈프리-블루투스도 가능한 음성증폭 이어폰

초고령사회에 접어들면서 노인 난청 인구가 급격히 늘고 있다. 대한이과학회에 따르면 국내 난청 인구는 2026년 300만 명, 2050년에는 최대 700만 명에 이를 것으로 전망된다.
난청이 심하면 의료용 보청기나 인공와우 수술까지 고려해야 하지만 증상이 가벼운 경우에는 ‘음성증폭 이어폰’이 대안이 될 수 있다.
일상 대화 및 TV 시청, 전화 통화, 공연 관람 시 소리를 또렷하게 들을 수 있으며 3단계로 소리를 조절해 사용할 수 있는 청아 ‘디럭스 무선 음성증폭 이어폰’이 화제를 끌고 있다. ㈜홈쇼핑코리아는 신제품 출시 기념 할인 행사를 단행한다고 밝혔다.
청아 디럭스 무선 음성증폭 이어폰은 고감도 완전 무선 스테레오 음성증폭 기기다. 터치버튼으로 쉽고 간단하게 음성증폭 기능이 활성화되며 외부 음향에 맞게 소리를 3단계로 조절 가능하다. 음성증폭용 고감도 마이크 2개를 탑재해 또렷하고 선명하게 소리를 들을 수 있어 더 이상 힘들게 큰소리를 낼 필요가 없다고 한다. 또한 핸즈프리 통화 시 더욱 선명하고 깔끔하게 통화가 가능하다. 음성증폭기와 블루투스 이어폰을 하나로 만든 제품으로 기존 블루투스보다 속도 수신 거리가 늘어났으며 양쪽 이어폰이 완전 분리됐다. 스테레오 기술이 적용된 케이블 없는 이어폰으로 행동이 자유로우며 이어폰 형태로 주변에서 착용을 눈치채지 못하도록 자연스러운 사용이 가능하다고 설명했다.
어르신은 물론 젊은 사람도 거부감 없이 착용할 수 있으며 IPX4 방수 등급으로 땀이나 갑작스런 비에도 안전하게 사용할 수 있으며 인체공학적 설계로 장시간 착용 시 불편함이 없고 휴대가 편리하다.
청아 디럭스 무선 음성증폭 이어폰은 1시간 충전으로 8시간 사용이 가능하며 기존 음성증폭기와 전혀 다른 이어폰 타입이라 주위 시선 때문에 꺼리는 분들께 강력히 추천한다고 밝혔다. 홈쇼핑코리아는 출시 기념으로 소비자가격 43만6000원을 50% 인하한 21만8000원에 신용카드 무이자 할부 5개월로 300세트 한정 할인 판매한다. 제품은 이어폰 2개, 충전 크래들, 충전 케이블, 이어폰 팁 2세트, 사용설명서로 구성돼 있다.
