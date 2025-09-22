“커피 마셨더니 꿈이 사라졌다?”…깊은 숙면 위한 8시간 법칙

잠자기 전 커피, 초콜릿, 에너지 음료 등 카페인을 줄이면 꿈이 더 선명하고 생생해질 수 있다는 연구가 나왔다.
전문가들은 “카페인을 줄이면 뇌가 더 깊이 쉬고, REM 수면 시간이 늘어나 꿈을 더 잘 기억할 수 있다”고 설명했다.
■ 카페인이 잠과 꿈에 미친다
카페인은 우리 뇌를 깨우는 물질로, 졸음을 유발하는 아데노신의 작용을 막는다.
아데노신은 낮 동안 점점 쌓이며 졸음을 느끼게 한다. 하지만 카페인이 이를 막으면 잠이 잘 오지 않고 수면이 얕아지게 된다.
때문에 잠들기 몇 시간 전 카페인이 포함된 커피, 차, 초콜릿, 에너지 음료 등을 섭취하는 것은 수면을 방해할 수 있다.
■ 꿈을 더 즐기고 싶다면, 잠들기 8시간 전 카페인 NO
연구에 따르면, 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 비렘(NREM) 수면 시간이 늘어났다. REM 수면은 뇌가 활발하게 움직이며 꿈을 꾸는 단계로, 이때 꿈은 생생하고 오래 기억에 남는다.
실제로 카페인을 줄인 사람들은 잠이 더 깊어지고, 꿈이 훨씬 선명해졌으며, 평소 상상하지 못한 모험이나 장면을 경험했다고 보고했다.
전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. 오후 늦게 마신 커피, 초콜릿, 에너지 음료도 수면에 영향을 줄 수 있기 때문이다.
잠들기 전 음료를 조절하면 뇌가 더 안정적으로 쉬고, REM 수면이 늘어나 꿈을 더 생생하게 기억할 가능성이 높다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
