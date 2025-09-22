동아일보

“커피 마셨더니 꿈이 사라졌다?”…깊은 숙면 위한 8시간 법칙

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

연구에 따르면 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 수면 시간이 늘어나 꿈이 더 선명하게 나타난다. 전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. (사진=게티이미지)
연구에 따르면 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 수면 시간이 늘어나 꿈이 더 선명하게 나타난다. 전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. (사진=게티이미지)

잠자기 전 커피, 초콜릿, 에너지 음료 등 카페인을 줄이면 꿈이 더 선명하고 생생해질 수 있다는 연구가 나왔다.

전문가들은 “카페인을 줄이면 뇌가 더 깊이 쉬고, REM 수면 시간이 늘어나 꿈을 더 잘 기억할 수 있다”고 설명했다.

■ 카페인이 잠과 꿈에 미친다
사진=게티이미지
사진=게티이미지

카페인은 우리 뇌를 깨우는 물질로, 졸음을 유발하는 아데노신의 작용을 막는다.

아데노신은 낮 동안 점점 쌓이며 졸음을 느끼게 한다. 하지만 카페인이 이를 막으면 잠이 잘 오지 않고 수면이 얕아지게 된다.

때문에 잠들기 몇 시간 전 카페인이 포함된 커피, 차, 초콜릿, 에너지 음료 등을 섭취하는 것은 수면을 방해할 수 있다.

■ 꿈을 더 즐기고 싶다면, 잠들기 8시간 전 카페인 NO
연구에 따르면 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 수면 시간이 늘어나 꿈이 더 선명하게 나타난다. 전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. (사진=게티이미지)
연구에 따르면 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 수면 시간이 늘어나 꿈이 더 선명하게 나타난다. 전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. (사진=게티이미지)

연구에 따르면, 카페인을 줄이면 REM 수면과 깊은 비렘(NREM) 수면 시간이 늘어났다. REM 수면은 뇌가 활발하게 움직이며 꿈을 꾸는 단계로, 이때 꿈은 생생하고 오래 기억에 남는다.

실제로 카페인을 줄인 사람들은 잠이 더 깊어지고, 꿈이 훨씬 선명해졌으며, 평소 상상하지 못한 모험이나 장면을 경험했다고 보고했다.

전문가들은 잠자리 최소 8시간 전부터 카페인을 피할 것을 권장했다. 오후 늦게 마신 커피, 초콜릿, 에너지 음료도 수면에 영향을 줄 수 있기 때문이다.

잠들기 전 음료를 조절하면 뇌가 더 안정적으로 쉬고, REM 수면이 늘어나 꿈을 더 생생하게 기억할 가능성이 높다.

#카페인#커피#초콜릿#에너지 음료#REM 수면#꿈#잠#수면 질#건강#불면#불면증#잠안올때#악몽
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스