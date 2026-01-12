李, 종교 지도자들 만나 “대통령의 제일 중요한 일이 국민 통합”

이재명 대통령이 12일 종교 지도자들을 만나 “우리 사회가 많은 사람이 느끼는 것처럼 갈등과 혐오, 증오가 참으로 많이 늘어난 것 같다”며 “대통령이 해야 할 제일 중요한 일이 국민을 통합시키는 것이라고 하는데, 노력은 하고 있지만 한계가 많다”고 했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 종교 지도자들과 가진 오찬 간담회에서 “종교의 본질이 사랑을 실천하는 것이라고 하는데, 종교 지도자 여러분들께서 국민이 서로 화합하고 포용적인 입장에서 함께 손잡고 살아갈 수 있도록 지금까지도 많은 역할 해주셨지만, 앞으로도 더 큰 역할을 부탁 드린다”고 말했다.
그러면서 “오늘 주시는 말씀 잘 새겨서 우리 대한민국이 지금까지와는 다르게 서로 화합하고, 서로 용서하고, 서로 포용하면서 같이 살 수 있는 사회로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
한국종교지도자협의회 공동대표의장이자 대한불교조계종 총무원장 진우 스님은 “대통령께서 이번 중국 방문을 통해서 그야말로 문명국 대 문명국으로 대한민국의 위상을 높여줘서 감사하다”며 “바쁜 일정 속에서도 자리를 마련해준 데 대해서 종교계를 대변해 깊이 감사드린다”고 했다. 그러면서 “국민과의 소통을 중시하는 대통령의 국정 철학을 잘 보여주는 장면”이라고 덧붙였다.
진우 스님은 “국가 안보만큼 중요한 것이 바로 국민의 마음 안보”이라고 했다. 진우 스님은 “우리 사회는 세계 최고 수준의 자살률, 초저출산, 고령화, 낮은 행복지수라는 구조적 문제를 안고 있다”며 “국민의 마음이 깊이 지쳐있다는 신호”라고 했다.
이어 “이를 해결하지 못한다면 물질적인, 경제적인 성취만으로 진정한 선진국이라고 말하기 어려울 것 같다”며 “종교 지도자들도 각자의 신앙을 존중하되, 명상과 마음 치유와 같은 공통의 영역에서는 힘을 모으고자 한다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 국민 마음의 평안, 국민 마음 안보라는 공동 과제를 놓고 지속적으로 협력해 나가기를 기대한다”고 덧붙였다.
