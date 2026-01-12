李, 종교 지도자들 만나 “대통령의 제일 중요한 일이 국민 통합”

한국종교지도자협의회 공동대표의장이자 대한불교조계종 총무원장 진우 스님은 “대통령께서 이번 중국 방문을 통해서 그야말로 문명국 대 문명국으로 대한민국의 위상을 높여줘서 감사하다”며 “바쁜 일정 속에서도 자리를 마련해준 데 대해서 종교계를 대변해 깊이 감사드린다”고 했다. 그러면서 “국민과의 소통을 중시하는 대통령의 국정 철학을 잘 보여주는 장면”이라고 덧붙였다.

이재명 대통령이 12일 청와대 본관에서 열린 종교 지도자 초청 오찬 간담회에서 정순택 천주교 서울대교구 교구장과 인사하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.01.12. 뉴시스

진우 스님은 “국가 안보만큼 중요한 것이 바로 국민의 마음 안보”이라고 했다. 진우 스님은 “우리 사회는 세계 최고 수준의 자살률, 초저출산, 고령화, 낮은 행복지수라는 구조적 문제를 안고 있다”며 “국민의 마음이 깊이 지쳐있다는 신호”라고 했다.이어 “이를 해결하지 못한다면 물질적인, 경제적인 성취만으로 진정한 선진국이라고 말하기 어려울 것 같다”며 “종교 지도자들도 각자의 신앙을 존중하되, 명상과 마음 치유와 같은 공통의 영역에서는 힘을 모으고자 한다”고 했다. 그러면서 “앞으로도 국민 마음의 평안, 국민 마음 안보라는 공동 과제를 놓고 지속적으로 협력해 나가기를 기대한다”고 덧붙였다.