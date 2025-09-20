“美, 男 포경수술 10년 새 54%→49%로 뚝”…시키지 말까?

종교(이슬람과 유대교)나 AIDS 예방(아프리카 국가)과 무관하게 포경수술 비율이 높은 대표적인 나라 중 한 곳인 미국의 상황이 변하고 있다.
존스홉킨스 대학교 연구진이 연간 150만 건 이상의 남아 출생 기록을 분석한 결과, 생후 한 달 내 포경수술 비율이 2012년 54.1%에서 2022년 49.3%로 감소했다. 미국은 주로 신생아 때 포경수술을 받게 한다. 이 시기가 통증이 비교적 적고, 회복이 빠르며 합병증 발생률이 낮기 때문이다.
감소 원인은 무엇?
미국 의사협회 저널(JAMA) 소아 과학(Pediatrics)에 논문을 발표한 연구진은 신생아 남아 포경수술 감소는 다음과 같은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했다.
첫째, 백신과 같은 의료 권고에 대한 신뢰 저하가 중요한 원인으로 지목된다. 부모들은 점점 더 개인적 신념에 따라 의사 권고보다 스스로 판단을 내리는 경향이 있다. 고소득 백인 가정에서 감소율이 크다는 점이 이를 뒷받침하는 주요 근거다.
둘째, 히스패닉 인구의 증가와 같은 인구학적 변화도 영향을 미친다. 히스패닉 가정은 전통적으로 포경수술 비율이 낮으므로 전체 수치에도 영향을 주고 있다.
셋째, 지역·가정 소득·보험 가입 여부에 따라 수술 선택에도 차이가 있다. 예를 들어, 부유한 지역이나 민간 보험을 가진 가정은 과거 수술 비율이 높았지만, 최근 큰 폭으로 감소했다. 일부 주에서는 메디케이드(저소득층 및 장애인 의료보험) 지원에서 해당 항목이 제외되면서 경제적 장벽도 영향을 미쳤다.
건강상의 이점과 실제 영향
세계보건기구(WHO), 미국소아과학회(AAP), 미국 질병통제예방센터(CDC)는 신생아 포경수술을 권장한다. 이 기관들은 연구 결과를 근거로 포경수술이 신생아 요로감염, 포피 염증, 성병, 음경암 발생 위험을 줄일 수 있다고 강조한다. 다만 “건강상의 이점이 위험보다 크다는 연구 결과가 많지만, 모든 신생아에게 권고할 만큼 압도적이지는 않다”며 부모가 결정할 사안이라는 태도다.
정반대의 연구 결과도 있다.
스웨덴 연구진이 2021년 발표한 논문에 따르면, 1977년생부터 2003년생까지 포경 수술을 받은 사람과 받지 않은 사람을 최장 36년간 추적한 결과 포경수술을 한 남성이 하지 않은 남성보다 성병 위험이 53% 더 높았다. 항문생식기 사마귀는 1.51배, 임질은 2.3배, 매독은 3.23배 높았다. 인간면역결핍바이러스(HIV)는 통계적으로 큰 차이가 없었다. 다만 사람들의 성적 습관에 대한 고려가 없었고, 인과 관계를 입증할 수 없는 관찰 연구라는 한계가 있다.
전 세계적으로 감소 추세
포경수술은 음경 귀두를 덮고 있는 포피를 제거하는 수술로 유대교와 이슬람교의 전통에서 유래했다. 하지만 1980년대 이후 전 세계적으로 수술이 줄고 있다. 특히 유럽과 일본은 10% 미만으로 거의 하지 않는 상황이다.
한국도 예외는 아니다.
2013년 서울대 김대식 교수와 중앙대 방명걸 교수, 푸른아우성 구성애 대표 등이 발표한 ‘한국 남성 포경수술의 감소’ 논문에 따르면 2000년 당시 포경수술을 받은 남성은 전체의 75.7%였지만, 2011년에는 25.2%로 50.5%포인트 급감했다.
포경수술은 위생적·의학적 이점이 분명히 있지만, 그 효과의 크기는 제한적이다. 따라서 부모와 개인의 선택이 존중되어야 한다는 공감대가 점점 더 확산하고 있다.
댓글 0