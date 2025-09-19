“입속 세균, 췌장암 위험 3.5배 높여”

- 구강 세균, 침에 섞여 췌장까지 이동
- 심한 치주질환 유발 세균도 췌장암 발병 위험에 기여
췌장암은 조기 발견이 어려워 ‘침묵의 살인자’로 불린다. 진단 후 5년 생존율이 10% 안팎에 불과할 정도로 예후도 나쁘다.
그런데 입속에 사는 세균과 곰팡이 27종이 췌장암 위험을 3.5배 높인다는 새로운 연구 결과가 미국 의사협회저널(JAMA) 종양학(Oncology)에 게재돼 주목된다. 평소 철저한 구강 위생 관리가 가장 치명적인 암을 예방하는 수단이 될 수 있기 때문이다. 구강 세균, 침에 섞여 췌장까지 이동
구강 건강이 나쁜 사람들이 췌장암에 더 취약하다는 사실은 오래전부터 알려졌다. 침을 삼킬 때 구강 내 세균이 소화와 혈당 조절에 중요한 역할을 하는 췌장으로 이동한다는 사실이 밝혀졌다. 그러나 정확히 어떤 세균 종(種·species)이 이 과정에 관여하는지는 불분명했다.
미국 뉴욕 대학교 랑곤 헬스(NYU Langone Health)와 같은 대학 소속 펄머터 암 센터(Perlmutter Cancer Center)가 주도한 이번 연구는 건강한 남녀 12만 2000명의 침에서 수집한 미생물의 유전 정보를 분석하고 평균 약 9년간 추적관찰 했다. 연구 기간에 445명이 췌장암에 걸렸다. 이들의 구강 미생물을 암에 걸리지 않는 445명의 대조군과 비교했다.
치주질환 유발 세균도 췌장암과 관련
그 결과 특정 박테리아와 곰팡이, 특히 피부와 몸속에 자연적으로 존재하는 칸디나(Candida) 균주가 췌장암 위험을 높이는 데 관여한다는 사실이 드러났다. 연구진은 췌장암 환자의 종양 조직에서 같은 곰팡이를 발견했다.
또한, 포르피로모나스 진지발리스(P. gingivalis), 에그레가티바박테르 노다텀(E. nodatum), 파리박테리움 미크라(P. micra) 등 심각한 치주질환(잇몸병)을 일으키는 세균이 췌장암 위험 증가와 연관된 것도 확인했다.
전체적으로 특정 미생물 27종이 함께 존재할 때 췌장암 발병 위험을 3.5배 높이는 효과를 보였다. 반면 8가지 구강 세균은 췌장암 감소와 관련 있었다.
이는 구강 미생물의 균형 유지가 암 억제에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.
구강 미생물군(oral microbiome)은 입속에 서식하는 다양한 세균과 곰팡이 집단으로, 인체 여러 곳의 건강에 영향을 미치는 것으로 나타나 최근 활발히 연구되고 있다.
같은 연구진은 지난해 특정 구강 세균이 두경부 편평세포암종(입과 목에서 발생하는 암)의 위험 증가와 관련이 있다는 연구 결과를 발표 한 바 있다. 2016년에는 구강 세균이 췌장암 위험과 관련 있을 수 있다는 단서만 확인했으나, 이번 연구에서는 구체적인 세균과 곰팡이 종을 처음으로 찾아냈다.
구강 관리가 곧 암 예방
이번 연구는 막연히 추측하던 구강 건강과 췌장암의 연관성을 구체적인 세균·곰팡이 종 단위로 밝혀낸 최초의 대규모 분석으로 평가된다.
췌장암은 조기 발견할 수 있는 진단법이 거의 없어 환자의 생존율을 높이기 어렵다. 따라서 이번 발견은 잠재적 조기 진단 도구로서 중요한 의미가 있다.
연구를 이끈 안지영 교수(뉴욕대 의대)는 “구강 속 세균과 곰팡이 구성을 분석하면 췌장암 위험이 높은 사람을 미리 선별할 수 있다”라고 강조했다.
작은 습관이 치명적 암 예방 수단
연구진은 구강 미생물과 췌장암 사이의 상관관계를 확인했으나, 직접적인 인과관계를 입증한 것은 아니라고 선을 그었다. 그럼에도 이번 연구는 입속 건강을 지키는 작은 습관이 단순히 치아를 보호하는 것을 넘어 췌장암을 예방하는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 보여준다.
연구 공동 책임자인 리처드 헤이스 교수는 “양치와 치실 사용은 잇몸병 예방뿐 아니라 암 예방에도 도움이 될 수 있다는 것이 점점 더 분명해지고 있다”라고 강조했다.
연구진은 앞으로 구강 내 바이러스가 암 발생에 어떤 영향을 미치는지, 또 구강 미생물군이 환자의 생존율에 어떤 변화를 주는지도 추가로 탐구할 예정이라고 전했다.
