쿠키런 오븐브레이크, 글로벌 ‘e스포츠 챔피언’ 가린다… 세계대회 일정발표

데브시스터즈, 월드 챔피언십 2025 통해 글로벌 e스포츠 본격화
데브시스터즈는 2일 쿠키런: 오븐브레이크 세계대회 ‘월드 챔피언십 2025’ 운영 계획을 발표하며, 캐주얼 e스포츠 생태계 확장에 나선다고 밝혔다. 데브시스터즈는 올해, 전 세계 유저를 대상으로 ‘월드 챔피언십 2025’를 확대 운영함으로써 쿠키런의 글로벌 e스포츠 기반(전 세계적으로 경쟁하는 온라인/오프라인 경기 환경) 구축에 박차를 가한다는 전략이다.
12만 명 이상 참여, 지역 예선 축제 분위기
10월 말 서울에서 오프라인 본선 개최
사전 응원 이벤트와 한정 아이템 보상 제공
지난 5월과 8월, 게임 내에서 개최된 그랜드 챔피언십 리그를 통해 전 세계 12만 명 이상이 경기를 펼쳐, 각 지역 상위 8명씩 총 32명의 예선 진출자를 가렸다.
지역 예선은 9월 20·21일, 27·28일에 온라인으로 열리며, 게임 공식 유튜브 채널을 통해 한국어·영어 해설이 생중계된다. 각 지역 예선을 통과한 1·2위 선수(총 8명)가 10월 말 서울에서 열리는 오프라인 본선에 진출, 우승상금 1만 달러(USD)를 놓고 치열한 경쟁을 벌일 예정이다. 본선 현장 관람 티켓 예매 정보는 9월 25일에 공개된다.
본선 시작 전에는 인게임 사전 응원 이벤트가 진행된다. 유저는 미션을 수행해 응원 포인트를 모으고, 누적량에 따라 월챔토큰·크리스탈 등 보상을 받을 수 있다. 월챔토큰은 추후 오픈되는 교환상점에서 ‘월드 챔피언십’ 한정 아이템과 재화로 교환 가능하다고 한다.
쿠키런: 오븐브레이크는 2024년 국내 ‘쿠림픽’ 대회로 e스포츠 도입을 알린 데 이어, 올해 초 대만·태국·인도네시아 상위 선수와 ‘글로벌 인비테이셔널’의 교류를 통해 글로벌 대회 경험을 쌓았다. 2025 대회부터 e스포츠 공식 명칭을 ‘월드 챔피언십’으로 확정해 전 세계 유저의 기대감을 높이고 있다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0